Louis Huetz quitte la direction générale d’Altrad

Louis Huetz n'est plus le directeur général du groupe Altrad. En poste depuis près de sept ans aux côtés du président-fondateur Mohed Altrad, ce grand blond au regard bleu perçant quitte l'entreprise de services à l'industrie basée à Montpellier (41 000 salariés dans le monde) pour créer, à Paris, le bureau français de Waterland, un fonds d'investissement néerlandais gérant plus de 6 Mds € d'actifs et œuvrant dans les services pour le vieillissement de la population,...