L'Open Sud de France a attiré 46 000 spectateurs en 2017 (Crédits : Open Sud de France)

Lors de la présentation du prochain Open Sud de France, le 10 janvier, la Métropole de Montpellier et la Région Occitanie ont affiché leur accord pour continuer à subventionner et conserver le tournoi ATP à Montpellier cinq ans de plus. Cette 8e édition enregistre des achats de billetterie en hausse de 50 % en un an.