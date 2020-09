A Montpellier, l'Américain Alec Ross assure que "le futur qui nous attend, c’est celui que nous choisissons"

Créée par la Région Occitanie, la Cité de l'Économie et des métiers de demain a vocation à explorer le futur, accompagner les mutations et à accompagner concrètement les entreprises dans leur transformation, pour créer les emplois de demain dans la région. Alors qu'elle ouvre ses portes en ce mois de septembre 2020, elle lance une série de conférences dans le cadre de ses programmes "Longue-Vue", des ateliers et keynotes, qui ambitionnent de décrypter les grandes mutations économiques et sociétales.

La première avait lieu le 9 septembre et posait une simple mais vaste question directement liée à la situation de pandémie et de crise sanitaire mondiales : « Et demain ? » : alors que tout est devenu plus incertain, comment construire de nouvelles formes d'adaptation et de progrès, innover & réduire les fractures sociales ? Comment les entreprises peuvent-elles s'adapter, pivoter et rebondir ?

« Passera-t-on la main aux robots ? »

Alec Ross, expert en politique technologique, conseiller Innovation auprès d'Hillary Clinton sous l'administration de Barack Obama, a lancé le débat en citant Pablo Picasso : « Tout acte de création est d'abord un acte de destruction », illustrant son propos en listant tout ce que le développement des nouvelles technologies, notamment le smartphone, avait simultanément fait disparaître.