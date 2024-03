« L’Occitanie a enregistré 136 investissements étrangers en 2023 » (N. Schaeffer, Ad’Occ)

Dans un contexte national de conjoncture économique plutôt morose, Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie (délégué à l'économie, à l'emploi, à l'innovation et à la réindustrialisation) et vice-président de l'agence de développement économique Ad'Occ, affiche son satisfecit, le 26 mars, lors de la présentation du bilan 2023 : « La région a été résiliente ».

« Le bilan 2023 est plutôt positif pour la région malgré le ralentissement au niveau national, la Banque de France (voir encadré, NDLR) a montré la résistance du territoire dans différents secteurs, avec des croissances de 3 à 5%, notamment dans le bâtiment, les services ou l'industrie », indique-t-il depuis Paris où il représente, au Conseil national de l'hydrogène, la présidente de Régions de France, Carole Delga, également présidente de la Région Occitanie.

Ad'Occ annonce ainsi 2.898 entreprises accompagnées en 2023 par l'un des services de l'agence, 1.548 en accompagnement collectif et 1.464 en accompagnement individuel, « pour les trois-quarts hors des deux métropoles Toulouse et Montpellier », précise Nicolas Schaeffer, directeur de Ad'Occ. 746 entreprises ont été accompagnées en création et développement, et 618 en innovation.

La structure régionale a aussi organisé 196 événements en tout genre en Occitanie et 72 à l'extérieur de la région et à l'international, « surtout dans les secteurs de l'agroalimentaire et du vin ».

Lire aussiAvis de tempête sur le bâtiment : « Le secteur souffre d'un désamour, d'une posture dogmatique ! »

60 implantations en 2023

Sur le volet attractivité, Ad'Occ annonce 282 projets accompagnés pour 60 implantations concrétisées, dont environ la moitié dans les deux métropoles régionales et l'autre moitié dans les territoires occitans. Parmi ces 60 implantations, 41 étaient exogènes (+10% par rapport à 2022).

« L'Occitanie a également enregistré 136 investissements étrangers directs, représentant 6.800 emplois, ajoute Nicolas Schaeffer. Ce sont des chiffres exceptionnels par rapport à d'autres régions françaises. »

Parmi eux, la société japonaise Astroscale, qui développe des satellites pour aller récupérer des débris spatiaux, et qui a choisi Toulouse pour installer un hub technique afin de faire émerger des innovations en matière de services en orbite. Ou encore le studio écossais de jeux vidéo Build a Rocket Boy qui a installé une antenne à Montpellier.

Après la création de l'Agence Régionale des Investissements Stratégiques (ARIS) en 2021, la Région Occitanie vient d'ouvrir le capital de la société d'investissement à des partenaires privés réunis au sein d'un Club Investisseurs. Onze entreprises (dont la société d'investissements Captain Watt, Groupama d'Oc, le groupe Magellim ou Comat) se sont retrouvées le 14 mars dernier pour acter de sa création et annoncer un apport de 3 millions d'euros. S'y ajouteront quelque 503.000 euros au titre d'une prise de participation citoyenne.

« L'opération Occitanie Invest a atteint une dimension inédite en 2023, avec plus de 180 dossiers déposés pour 25 entreprises lauréates, 85 investisseurs présents, et un total de 110 millions d'euros levés sur les trois dernières éditions par les entreprises régionales », souligne Nicolas Schaeffer.

Lire aussiToulouse face au spectre d'une croissance économique ralentie en 2024

Ad'Occ labellisée par l'Afnor

Le vice-président de la Région annonce également la signature à venir de contrats de filières avec le secteur du nautisme et celui des industries culturelles et créatives, en plus de ceux déjà signés dans le spatial, le numérique ou le bâtiment durable. Par ailleurs, alors que la Région vient de créer un Club Occitanie Japon et un Club Occitanie Maroc, Jalil Benabdillah annonce la création à venir de Clubs Etats-Unis et Allemagne.

L'agence avait invité Vincent Gillet, secrétaire général du groupe Afnor, à l'occasion de sa labellisation « Engagée RSE » (niveau confirmé, le 3e sur 4). Une première pour ce genre de structure.

« Presque 100 collaborateurs et sept parties prenantes ont été entendus, indique Vincent Gillet. Ad'Occ est aujourd'hui la première et la seule agence de développement économique régionale à l'obtenir. Peu de services publics sont engagés et aucun service ministériel. »