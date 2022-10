Tri sélectif des déchets en hausse : près de 420.000 tonnes recyclées en Occitanie

En 2021, chaque habitant de la région Occitanie a trié en moyenne 71,2 kg d'emballages ménagers et papiers (20,8 kg d'emballages en papier-carton, acier, aluminium et plastique, 34,3 kg d'emballages en verre et 16,1 kg de papiers triés). Selon ces résultats, communiqués par Citeo (éco-organisme créé par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers), la région Occitanie se situe donc légèrement au-dessus de la moyenne nationale (69 kg).

Le geste de tri des 5,9 millions d'habitants de la région a permis de recycler 325.542 tonnes d'emballages ménagers : 152.434 tonnes d'emballages légers (+9%) et 202.620 tonnes d'emballages en verre (+4% contre +2% au national). En revanche, le tonnage de papiers recyclés, 94.369 tonnes, est en baisse de 9%. Dans l'Hérault en 2021, chaque habitant a trié 72,5 kg d'emballages ménagers et papiers en 2021 (21 kg d'emballages légers, 34,4 kg d'emballages en verre et 17,1 kg de papiers.

« On est sur des progressions régionales proches, voire supérieures, à la moyenne nationale, souligne Laure Poddevin, directrice régionale de Citeo Occitanie. Cela s'explique par plusieurs éléments. 2021 a été une année de sortie de crise Covid après 2020 où quelques arrêts de centres de tri avaient fait perdre en performances. Sur le verre, la saison touristique a été plus forte qu'en 2020. Le e-commerce se fait sentir par une augmentation des apports d'emballages en carton. Enfin, on peut aussi pointer une simplification et une extension du geste de tri sur les plastiques. Concernant la baisse de 9% du tri de papiers - elle est de 15% au niveau national -, on ne peut pas vraiment parler de contre-performance : on consomme de moins en moins de papier, et c'est une tendance qui a été accélérée par le Covid. Il y a de plus en plus d'abonnements numériques par exemple, au lieu du journal papier, et la digitalisation a accélérée. »

Autre facteur ayant permis l'augmentation de ces chiffres : le déploiement de la tarification incitative dans certains départements, comme les Hautes-Pyrénées.

60 millions d'euros reversés aux collectivités d'Occitanie

Laure Poddevin rappelle que « toutes les entreprises sont soumises à l'obligation de contribution dès lors qu'elles émettent des emballages et des papiers versent une éco-contribution à Citeo (celles qui émettent moins de 5 tonnes cumulées de papiers sont exonérées, NDLR), ce qui représente 800 millions d'euros par an en France, qui sont reversés aux collectivités locales pour financer la mise en place de systèmes de tri sur les territoires. Il n'existe pas de décompte régional de la collecte de l'écocontribution car certaines entreprises contribuent à l'échelle nationale, mais je peux indiquer que 60 millions d'euros en moyenne sont versés chaque années aux collectivités locales d'Occitanie ».

Citeo a pu observer que « dans les communes où le tri est simplifié (c'est à dire permettant de trier tous les emballages en plastique, et pas seulement les bouteilles et flacons, NDLR), on recycle 3 kg d'emballages légers de plus par habitant que dans d'autres villes, dont 2,5 kg d'emballages en plastique supplémentaire ». En 2021, plusieurs territoires sont passés en extension des consignes de tri, comme les départements de l'Aveyron, l'agglomération de Béziers, et la quasi-totalité de l'Ariège. Citeo précise que fin 2022, 100% des Occitans seront concernés, « avec des passages notables comme l'aire Toulousaine, le département du Tarn, l'agglomération d'Alès et la fin du déploiement sur l'Hérault (secteurs de Pézenas et Sète) ».

La modernisation des centres de tri régionaux se poursuit : un nouveau centre destiné à sur-trier les nouveaux emballages en plastique collectés va ainsi ouvrir à Mende (Lozère), opéré par Environnement Massif Central, pour un projet d'une capacité de sur-tri de 15.000 tonnes/an. Citeo investit directement 16 millions d'euros dans ce projet.

Collecte innovante hors foyer

En parallèle, des projets innovants, d'expérimentations et de politiques incitatives sont déployés en Occitanie par les collectivités.

Ainsi, le projet Reco du Grand Narbonne (Aude) prévoit l'installation de deux automates de collecte pour améliorer le tri des canettes et bouteilles en plastique auprès de la cible touristique et locale. En un an, 27.000 bouteilles plastiques et 6.200 canettes ont pu être valorisées et 500 euros ont été reversés sous forme de don à l'association des Sauveteurs en Mer. La Communauté d'agglomération du Pays de l'Or (Hérault) porte un projet d'installation de plus de 120 dispositifs de tri des emballages et du verre sur les 18 km de plages de son territoire. Toulouse Métropole (Haute-Garonne) déploie son dispositif de tri dans neuf sites expérimentaux (parcs et jardins, lieux emblématiques).

Enfin, six projets régionaux portant sur les déchets abandonnés font partie des 18 lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par Citeo. Notamment la Ville de Banyuls (Pyrénées-Orientales) pour réduire les déchets diffus sur la plage, le Syndicat mixte bassin versant du Réart (Pyrénées-Orientales) avec la mise en place de pièges à déchets sur le réseau pluvial de plusieurs communes, ou le lac de la Cavayère (Aude) pour préserver ce site touristique.