ENR : en 2024, Arkolia connecte énergie solaire et mobilités électriques

Ne l'appelez plus Arkolia Energies mais Arkolia tout court. Dans un sourire, Jean-Sébastien Bessière, le président de cette entreprise héraultaise spécialisée dans la production d'énergies renouvelables (surtout solaire, un peu en biogaz et en éolien) souligne avoir fait l'inverse de Total, qui a rajouté « Energies » à son identité...

De retour du forum Energaïa, grande messe des énergies renouvelables qui s'est déroulée à Montpellier les 14 et 15 décembre derniers, le dirigeant se dit impressionné par la fréquentation du salon et frappé par les nouvelles entreprises qui déboulent sur le marché, nouvelles technologies en bandoulière.

« On voit un écosystème qui se déploie, avec plein de startups ou entreprises qui innovent, raconte-t-il. Chez Arkolia, nous sommes notamment très intéressés par la gestion de l'électricité une fois produite, et nous voyons arriver des entreprises qui développent des modèles autour de la data et de l'IA sur les arbitrages de vente de l'électricité, au marché ou au client en direct, par exemple. »

La PME emploie aujourd'hui 220 salariés et prévoit un plan d'une cinquantaine de recrutements en 2024, « dans tous les services, notamment en maintenance et conduite de travaux, mais aussi des ingénieurs data car c'est une source qu'il faut pouvoir maîtriser pour permettre le pilotage production-consommation d'énergie », souligne Jean-Sébastien Bessière. De Mudaison, l'entreprise déménagera son siège social en mai 2024 à Mauguio, sur le nouveau Parc Industries Or Méditerranée (PIOM).

Stockage en batteries

A ce jour, Arkolia annonce, pour les toitures solaires, plus de 2.000 toitures agricoles (233 MWc) « avec une nette augmentation en 2023 par rapport aux années précédentes », selon Jean-Sébastien Bessière, 65 toitures grands comptes (21 MWc) et 400 MWc en développement, ainsi que 20 centrales solaires au sol et 1,7 GWc en développement. Sur l'éolien, « cinq parcs et 111 MWc en exploitation et en construction » (sans distinguer le chiffre de l'un et de l'autre). Et en méthanisation, neuf unités en fonctionnement.

En 2022, la PME avait réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. En 2023, il s'établira à 184 millions d'euros.

L'année 2024 marquera un tournant pour l'entreprise qui va activer le déploiement d'une nouvelle activité liée à la production d'énergie solaire : les mobilités électriques.

« Nous allons lancer, en 2024, un produit de stockage d'énergie avec de la production solaire et une batterie, d'abord pour notre futur siège social, à terme pour des sites industriels, des promoteurs, etc. explique le dirigeant. Aujourd'hui, compte tenu du prix de l'électricité, il est rentable de faire du stockage d'énergie solaire sur des batteries. Nous avons choisi de travailler avec un partenaire local, dans le Tarn, qui travaille sur des batteries voitures recyclées, ou plus exactement des batteries de véhicules qui ont été "recalées" sur la chaîne de fabrication. On les place dans de grands racks, permettant environ 100 kWh stockables. C'est nouveau à l'échelle d'un bâtiment. Notre objectif est de déployer ce dispositif en 2024 sur des grands projets comme des centrales au sol ou sur des sites industriels. »

L'électromobilité en croissance

Autre axe de croissance autour de la mobilité : lancer des stations de recharge ultra-rapides connectées, elles aussi, à de la production solaire en toiture, que Jean-Sébastien Bessière qualifie de « vrai nouveau segment de marché » : « Dans le contexte énergétique qu'on connaît, proposer des bornes de recharge pour véhicules électriques en complément des ombrières sur les parking prend tout son sens. Nous avons conçu le système et nous achèterons les bornes à un partenaire espagnol ». Là aussi, Arkolia prévoit de tester le dispositif sur le PIOM et son président annonce « déjà cinq clients potentiels intéressés, dans des zones d'activité ou près de commerces par exemple ».

Sur ce marché de l'électromobilité en forte croissance, l'énergie solaire apparaît en effet comme une solution intéressante, notamment en termes de prix, et les offres combinant des ombrières photovoltaïques à des bornes de recharge commencent à fleurir un peu partout. Dans l'Hérault également, l'entreprise IES Synergy fabrique des bornes de charge rapide mais de petite et moyenne puissance (Arkolia se positionne sur les ultra-rapides) et prévoit elle aussi de travailler sur l'environnement de ses bornes pour permettre la connexion d'ombrières sur les parkings.

Une tendance qui accompagne logiquement le développement du parc de véhicules électriques : selon le baromètre des immatriculations publié fin novembre 2023 par l'AVERE (association nationale pour le développement de la mobilité électrique), 434.367 véhicules électriques et hybrides rechargeables avaient été immatriculés en France depuis le début de l'année (avec une augmentation de 40,7% des immatriculations en novembre par rapport à novembre 2022, représentant 26,3% de parts de marché). Quant au nombre de points de charge, il a atteint les 111.209 ouverts au public en France au 31 octobre 2023 (chiffres AVERE), et le gouvernement s'est mis comme objectif d'atteindre les 400.000 à horizon 2030.

1 GW installé en 2027

En matière de production d'énergie, Jean-Sébastien Bessière indique avoir près de 3 GW de projets dans le pipeline principalement en solaire (toiture et centrale au sol), quelques projets éoliens (« une dizaine en instruction, mais on ne fait pas de prospection sur ce segment »), et un peu de biogaz méthanisation (« on adresse différemment le marché, en tant que constructeur, mais aussi en prestations de service »).

Arkolia confirme son objectif d'atteindre le gigawatt installé en 2027.