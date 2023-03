Arkolia Energies vise le gigawatt installé d’ici 2027

Avec plus de 2.000 installations photovoltaïques, principalement sur des bâtiments agricoles, le producteur d'énergie renouvelables, Arkolia Energies, installé à Mudaison (Hérault), prévoit d'atteindre le gigawatt installé en 2027, une puissance équivalente à celle affichée par un réacteur nucléaire (900 MW).

Au 1er janvier 2023, l'entreprise héraultaise détenue à 90% par la holding du président Jean-Sébastien Bessière (cofondateur de l'entreprise créée en 2009) exploitait 270 MW installés, principalement dans le domaine photovoltaïque, et 365MW à la fin du premier trimestre 2023.

198 salariés, 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, 28 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation en 2022, 405 GWh injectés dans le réseau, soit l'équivalent de la consommation de 160.000 personnes (un peu plus que la ville de Nîmes)... Voilà pour les chiffres.

En fait, l'entreprise commence à cueillir là les fruits d'une activité très capitalistique qui nécessite de forts investissements avant de délivrer un chiffre d'affaires (donc une rentabilité) assez prévisible du fait de l'ensoleillement connu et des calculs quant au souffle du vent, Arkolia exploitant également une dizaine d'éoliennes.

A cet égard, si l'éolien, au regard des délais administratifs requis et de la défiance des populations, ne constitue pas un axe de développement stratégique pour Arkolia, l'énergéticien héraultais cherche d'autres relais de croissance. Ceux-ci peuvent prendre la forme d'unités de méthanisation (sept ont été installées), toujours dans le secteur agricole, mais aussi les mobilités.

« Nous allons construire des unités photovoltaïques sur un parking silo et des ombrières équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le nouveau Parc industries Or Méditerranée (PIOM - ndlr) aménagé par Icade et situé tout près de l'aéroport. Il s'agit d'équipements dédiés à l'autoconsommation collective, tant pour Zimmer Biomet et MG Développement que pour nous puisque nous prévoyons d'y déménager notre siège social en début d'année prochaine », détaille Jean-Sébastien Bessière, qui entend bien utiliser les lieux comme une vitrine du savoir-faire de l'entreprise.