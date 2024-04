APEX Energies se renforce sur le segment des hangars agricoles solaires en rachetant S&H Atlantique

Apex Energies annonce racheter la PME S&H Atlantique, basée à Pessac (Gironde) et spécialisée dans la commercialisation de solutions photovoltaïques dans le milieu agricole. Une opération de croissance externe (la seconde pour Apex Energies) que le producteur montpelliérain d'énergie photovoltaïque dit inscrite « dans la continuité d'une collaboration de plusieurs années ». Les deux entreprises annoncent notamment « plus d'un bâtiment construit par jour en 2023, pour lesquels Apex Energies finalise le financement, la sécurisation du foncier, la construction, la mise en service et l'exploitation ».

Apex Energies, spécialisée dans le développement de centrales solaires sur toitures (notamment sur des hangars agricoles) et au sol, vient ainsi renforcer ses capacités de développement sur ce segment de marché.

« Nous intégrons le dernier maillon de la chaîne de valeur des hangars agricoles, souligne auprès de La Tribune Yannick Fages, directeur général d'Apex Energies depuis un an. L'expertise du monde agricole de S&H Atlantique va nous permettre d'améliorer notre performance et nos capacités de développement sur ce marché, qui pèse déjà pour 80% de notre activité. »

Selon des chiffres communiqués par EDF ENR en septembre 2023, le secteur agricole représente 13% de la production d'électricité photovoltaïque de France, avec plus de 50.000 exploitations équipées (centrales solaires au sol, toitures de hangars ou agrivoltaïsme).

1.000 sites en exploitation en France

Les hangars à toiture solaire sont proposés aux exploitations agricoles et conçus par Apex Energies. S'ils sont une source de production d'énergie renouvelable, « ils ne génèrent aucune rémunération de l'agriculteur, qui en revanche bénéficie d'une solution d'abri et de stockage pour ses activités », précise Yannick Fages à propos du modèle économique. Les premiers développements se sont faits dans le sud de la France bénéficiant du plus fort ensoleillement mais le dirigeant affirme qu'aujourd'hui, toutes les régions sont concernées et prospectées.

« S&H Atlantique permet à Apex Energies de construire plus de 100 MWc de hangars par an, précise-t-il. Nous avons déjà multiplié notre activité par deux en deux ans sur ce segment, et nous prévoyons de l'augmenter de 30% d'ici deux à trois ans...Ce rachat va aussi nous permettre d'accélérer l'exploration de nouvelles opportunités dans les grands projets photovoltaïques au sol et agrivoltaïques dans le monde agricole, notamment les ombrières de culture sur lesquelles nos équipes travaillent déjà. »

Apex Energies annonce aujourd'hui quelque 1.000 sites en exploitation en France pour un chiffre d'affaires 2023 de 140 millions d'euros. À fin 2023, le producteur avait mis en service 180 MWc et s'approchait des 200 MWc à la fin du premier trimestre 2024. Quant à son objectif annoncé de parvenir à une capacité de production de 1 GWc d'ici 2025, il pourrait être décalé à 2028...Une ambition qui passera par une diversification des solutions et des clients en dehors du cercle agricole.

Entre 50 et 60 recrutements en 2024

Quant au développement d'Apex Energies à l'international, c'était une ambition exprimée par l'ancien président Pascal Marguet (remplacé par Bertrand Dellinger) fin 2021, au moment du rachat d'Apex Energies par la société d'investissement australienne Macquarie Asset Management (qui détient aujourd'hui près de 99% du capital). Mais ce n'est plus la priorité pour l'entreprise, Yannick Fages évoquant une stratégie recentrée « sur la transformation de l'entreprise, la gestion de la croissance et le développement de davantage de valeur ».

S&H Atlantique, dirigée par Nicolas Sipie, est désormais une filiale à part entière d'Apex Energies, et ses 30 salariés portent les effectifs d'Apex Energies à 237. Yannick Fages annonce un programme de recrutements toujours dynamique, avec « entre 50 et 60 personnes recrutées en 2024 ».