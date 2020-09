Avec la crise sanitaire, Terra Hominis freine sur l’international au profit des terroirs français

Créée en 2011 à Boujan-sur-Livron (34), l'entreprise Terra Hominis n'est pas une entreprise de financement participatif au sens réglementé du terme. Et son président-fondateur, Ludovic Aventin, tient à ce modèle inédit : la prise de parts dans des vignobles en copropriété (via une SCI ou un groupement foncier agricole, adossé à un contrat de fermage pour le vigneron) afin d'aider des vignerons à s'installer ou à se développer, mais avec la perspective de rester dans l'aventure durablement, de créer du lien avec les vignerons et les autres actionnaires-investisseurs en participant à la vie du domaine, et de n'en tirer comme dividendes que des bouteilles de vin.

« Il s'agit de donner du sens à son investissement, nous cherchons, et même sélectionnons, des hommes, pas des actionnaires anonymes, et avec un certain état d'esprit, plaide inlassablement Ludovic Aventin, qui a notamment créé à ce jour un club de rugby et 18 clubs de dégustation (baptisés Épicure). Nous comptons aujourd'hui plus de 2 100 associés,...