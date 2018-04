Espace Entreprise s’étend et devient le plus grand centre d’affaires d’Occitanie

L’aménagement du site de 9 000 m2 a nécessité 10 M€ d'investissements (Crédits : Espace Entreprise)

Espace Entreprise Garosud a inauguré sa 2e tranche, le 27 avril, près de Montpellier. Plus grand centre d’affaires d’Occitanie avec 9 000 m2, proposant à la location des bureaux et locaux d’activités, il cible les nouvelles entreprises, les TPE et les artisans avec des formules clef en main.