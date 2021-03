« A la reprise, il faudra être parmi les aéroports choisis par les compagnies » (Emmanuel Brehmer)

Le 16 mars, Transavia la filiale low-cost du groupe Air France-KLM, annonçait l'ouverture de quatre nouvelles destinations au départ de Montpellier pour la période estivale : deux vers la Corse (Figari et Calvi, un vol par semaine à partir du 12 juin et du 3 juillet) et deux routes internationales vers Stockholm et Berlin (un vol par semaine à partir du 11 juin et du 10 juillet).

Une bonne nouvelle pour l'aéroport de Montpellier Méditerranée, plombé, comme toutes les infrastructures aéroportuaires, par la crise sanitaire ?

« Après une arrivée dans les pires conditions en 2020, Transavia confirme et conforte sa montée en puissance en ajoutant aujourd'hui deux magnifiques destinations domestiques et deux prestigieuses destinations européennes à partir de Montpellier », commente Emmanuel Brehmer, le président du directoire de de l'Aéroport de Montpellier-Méditerranée.

Rappelons en effet que la compagnie avait ouvert une nouvelle et 4e base en France au printemps 2020, avec deux avions basés et 20 destinations annoncées, pour un premier vol initialement prévu le 3 avril 2020 et empêché par la pandémie...

Le soutien de Transavia

Un an après le début de la crise sanitaire, Emmanuel Brehmer veut afficher de la confiance.