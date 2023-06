6,3 millions d’euros de l’Europe pour le projet ferroviaire LNMP

Ce 29 juin, la préfecture de région Occitanie, la Région Occitanie et SNCF Réseau annoncent, dans un communiqué commun, que le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) a été sélectionné, le 22 juin, par la Commission Européenne dans le cadre de l'appel à projet CEF-Transport, qui vise à développer des infrastructures de transport durable en Europe et notamment achever un réseau central à l'horizon 2030. Le projet se voit ainsi attribuer une subvention de 6,3 millions d'euros par l'Union Européenne, destinés à la phase 1 du projet, entre Montpellier et Béziers, et « représentant 50% du montant des études 2023-2024 prévues pour la finalisation du programme en vue de la préparation du marché de réalisation et d'interventions préparatoires ».

Le projet LMNP consiste en la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire de 150 km entre Montpellier (Hérault) et Perpignan (Pyrénées-Orientales), reliant le Contournement de Nîmes Montpellier (CNM) au nord et la section internationale France-Espagne au sud (Línea Figueras Perpignan). Les travaux du premier tronçon de la LNMP, entre Montpellier et Béziers (52,3 km de ligne nouvelle et 2 raccordements, 18 communes héraultaises traversées), ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par décret en date du 16 février 2023.

« Excellente évaluation »

Le financement, acté en septembre 2021, prévoit que l'Etat participera à ce projet à hauteur de 40%, tandis que les collectivités interviendront à hauteur de 40%, l'Europe étant sollicitée pour les 20% restant. Le coût de ces premiers travaux est estimé à 2,04 milliards d'euros, sur un montant global de 6,12 milliards d'euros.

La dimension européenne du projet est avérée de longue date, témoignant des forts enjeux de connexion entre la France et l'Espagne. Les dossiers de cet appel à projet CEF-Transport ont été analysés selon cinq critères - priorité, maturité, qualité, impacts et effets catalytiques du projet - et les parties prenantes se réjouissent que « l'excellente évaluation du projet LNMP » démontre la qualité du dossier déposé ainsi que l'intérêt de l'Europe pour la réalisation de ce chaînon manquant du Réseau transeuropéen de transports (RTE-T). Une attention particulière était également portée à l'atteinte des obligations règlementaires environnementales.

« Un projet essentiel »

Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie, « salue la décision de l'Union Européenne de retenir, dans un contexte de forte concurrence entre les projets en Europe, le dossier déposé pour la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, un projet essentiel pour la continuité du réseau ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne ».

« Après la déclaration d'utilité publique et urgente, ce nouveau financement est une très bonne nouvelle pour l'Occitanie et le développement du train, s'est réjouit Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. Avec le soutien confirmé de l'Europe pour le lancement des dernières études nécessaires avant la préparation des travaux, il confirme l'importance de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan pour le développement d'un réseau de transport sobre et performant sur le territoire européen. Je rappelle que ce projet permettra de développer les trains du quotidien, proposer un RER sur notre littoral et favoriser le fret ferroviaire aux camions de l'autoroute A9. La nécessité de ce projet ferroviaire, transport décarboné, sobre et sûr, est indiscutable. »

Selon le calendrier présenté en septembre 2022 par SNCF Réseau, les travaux de la phase 1 démarreront en 2029 pour une mise en service en 2034.

