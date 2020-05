Pourquoi le FISE World Series Montpellier 2020 sera tout digital

Troisième événement gratuit en France après le Tour de France et le Vendée Globe, le FISE World Series Montpellier a rassemblé l'an dernier plus de 600 000 spectateurs. Soutenu à hauteur de 700 000 € (plus des aides logistiques) par la ville et la Métropole de Montpellier et par la Région Occitanie, mais aussi par des partenaires privés (entre 1,8 M€ et 2,5 M€), le FISE génère 16 M€ de retombées économiques pour Montpellier.

Afin de s'adapter aux impératifs de sécurité liés au contexte du Covid-19, Hurricane Events, en concertation avec les trois collectivités partenaires, a pris le parti d'une édition 2020 (initialement prévue du 20 au 24 mai) au format inédit.

Dans ce contexte mouvant, quelles pistes de réflexion avez-vous menées pour organiser l'édition 2020 du FISE World Séries Montpellier ?

Hervé André-Benoit : « Dès le mois de février, Hurricane Events a dû adapter le calendrier de ses évènements dans le monde face à des annulations, notamment en Arabie Saoudite. Puis, lors du confinement, nous avons commencé à envisager plusieurs scenarii pour le FISE : le premier a été de le décaler au mois d'août, mais l'annonce du Premier ministre interdisant les rassemblements de plus...