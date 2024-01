« Les mains qui fabriquent ne bradent pas leur travail : non aux soldes » (Julien Tuffery)

« Chaque année, sur l'ensemble des vêtements produits dans le monde, environ 35% seront vendus en soldes, 30% ne seront jamais vendus, donc jamais portés, et seulement 35% de la production totale sera vendue normalement au prix initial et sans rabais, énumère Julien Tuffery, le P-dg de l'Atelier Tuffery et 4e génération à la tête de cette maison plus que centenaire fabriquant pantalons, chemises et jupes en jean. Ces trois chiffres à eux seuls suffisent à poser le constat dramatique de la déraisonnable surproduction de vêtements, largement encouragée par le phénomène des soldes... Tout ça alors qu'on ne parle que de limiter les excès de consommation pour préserver la planète : bonjour la schizophrénie ambiante ! »

L'Atelier Tuffery n'a jamais fait de soldes de son histoire et ce n'est pas près de changer « car c'est aux antipodes de nos valeurs », lance Julien Tuffery pour enfoncer le clou. Alors que la folle période des soldes a démarré le 10 janvier dernier, le jeune dirigeant s'inscrit résolument dans le mouvement « no-soldes » : « Je l'ai découvert cette année... L'Atelier Tuffery existe depuis 132 ans et n'a jamais proposé de soldes. Nous n'avons jamais délocalisé la production ni jamais déconnecté la marque de l'atelier... Les mains qui fabriquent ne bradent pas leur travail : les soldes, c'est non. Nous restons sur des principes de bon sens ».

Lire aussiSoldes : le calendrier du prêt-à-porter bousculé par le réchauffement climatique

Des prix justes

Si les soldes ont initialement été inventées pour écouler les invendus avant qu'ils ne périment ou ne passent de mode, l'entreprise lozérienne applique quelques principes de fabrication qui la placent aux antipodes de ces pratiques désormais répandues de l'industrie textile et de ces rendez-vous de très grande consommation à grands coups de rabais sur les prix. Un système de surproduction mondiale où l'on fait grimper les prix pour ensuite les faire baisser au moment des soldes...

« Nous avons choisi de fabriquer des vêtements de la façon la plus vertueuse écologiquement parlant, en maintenant un bien-être au travail, mais cela a un coût : soit on gonfle nos prix toute l'année pour ensuite proposer des offres promotionnelles, soit maintient des prix justes toute l'année. C'est ce choix que nous avons fait ! Nous n'avons donc pas de marges stratosphériques pour faire des soldes... D'autant que nous ne sommes pas dans la logique de fabriquer un an à l'avance des produits : nous ne fabriquons que ce que nous sommes sûrs de vendre, en s'adaptant aux besoins réels du marché et de la demande, et en préférant produire un peu moins pour éviter tout gaspillage. Nous n'avons donc pas de stock dont il faudrait se débarrasser ! De toute façon, nous ne proposons que des produits intemporels et indémodables : plus de 90% de nos produits ne suivent pas de saisonnalité. »

Lire aussiAtelier Tuffery : la saga (en voie d'industrialisation) du jean lozérien se poursuit à Montpellier

Vinted dédié à la marque

En alternative aux soldes, l'Atelier Tuffery préfère l'opération « Les parfaits imparfaits » sur le principe déjà pratiqué pour les fruits et légumes de vendre à prix réduits des produits comportant des imperfections. Alors que l'opération a habituellement lieu l'été uniquement et au siège de l'entreprise à Florac « car la fréquentation touristique nous permet d'en faire bel événement », précise Julien Tuffery, l'entreprise l'installe dans sa version hiver à Montpellier du 16 au 27 janvier, dans le concept-store qu'il occupe place de la Comédie depuis juin 2023.

« Nous descendons environ 600 pièces de Florac pour les vendre pendant cette opération à Montpellier, avec des réduction qui vont de 20 euros à 50% du prix, indique le dirigeant.

La PME lozérienne (35 salariés), qui a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 3,9 millions d'euros et inauguré une extension de son atelier à Florac (passé de 5.000 à 20.000 m2, pour un investissement de 2,7 millions d'euros), mise aussi sur la seconde main. En mai 2023, elle avait créé sa propre plateforme de revente en ligne d'articles de seconde main, sorte de Vinted dédié à sa marque.

« Cette démarche rencontre un gros engouement car c'est une alternative au produit neuf pour une clientèle qui ne peut pas mettre 130 euros dans un jean, déclare Julien Tuffery. C'est aussi une manière de ne pas laisser dormir les jeans dans les armoires de nos clients et de prolonger leur durée de vie. C'est une démarche militante... Environ 200 à 300 jeans se sont vendus sur la plateforme durant cette première année mais nous pensons que s'il y en avait plus, ils se vendraient... Nous aurions pu nous contenter de laisser le champ libre aux plateformes majeures existantes mais il nous est apparu que créer notre propre réseau de revente pouvait revêtir plusieurs intérêts à la fois pour nos clients et pour le modèle économique de l'entreprise. »

Pour inciter les clients à s'inscrire dans la démarche de seconde main, l'Atelier Tuffery propose au vendeur de récupérer la somme de la vente ou de transformer le montant en bon d'achat Atelier Tuffery, abondé de 120% par l'entreprise, « un effort financier certes qui est aussi une façon de fidéliser nos clients ».

En 2024, l'entreprise prévoit de pérenniser sa présence commerciale à Montpellier en installant durablement une boutique.

Lire aussiFabrique de jeans : l'Atelier Tuffery va tripler sa surface