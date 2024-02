Eau Thermale Avène est entrée dans le cercle des marques milliardaires

En pleine croissance depuis la crise sanitaire, le marché mondial de la dermocosmétique a franchi la barre des 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, représentant désormais plus de 8% du marché de la beauté, voire 15% dans cinq pays. En France, le secteur, extrêmement dynamique, va quatre fois plus vite que celui de la cosmétique mondiale, les consommateurs se recentrant, depuis le Covid, sur des produits rassurants.

Le concept même de dermocosmétique est né dans les années 1970 avec le pharmacien Pierre Fabre : le groupe de laboratoires éponyme, dont les siège social est dans le Tarn, est aujourd'hui le second acteur au monde sur le segment, derrière L'Oréal. Ils comptent à leur portefeuille plusieurs franchises médicales et marques internationales (Ducray, Klorane, Furterer, Pierre Fabre Oncologie, A-Derma...). En 2022, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, dont 69% réalisés à l'international dans 120 pays, et a investi plus de 170 millions d'euros en R&D. Implanté depuis toujours en Occitanie, le groupe emploie plus de 10.000 collaborateurs dans le monde, dont la moitié en Occitanie.

Approche disruptive

Sa locomotive : la marque phare Eau Thermale Avène, qui vient de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires (dont 200 millions d'euros en France) en 2023, écoulant quelque 130 millions d'unités de produits via son réseau international de 80.000 prescripteurs.

Eau Thermale Avène a fait du continuum médicament-dermocosmétique son cœur de recherche. Et de fait, son succès. La marque commercialise 180 soins dermo-cosmétiques avec quelques produits iconiques : Intense Protect 50 + dans la protection solaire, Cicalfate+ dans les soins réparateurs, ou encore le spray d'eau thermale dont le groupe annonce qu'il se vend « un exemplaire toutes les secondes dans le monde ».

« Depuis toujours, Avène s'est construit sur cette relation avec le patient et la prise en charge de pathologies cutanées : acné, eczéma, psoriasis, d'hyper sécheresse, etc., souligne Anne-Laure Nguyen Huy Lai, directrice de la marque Eau Thermale Avène. Nos lignes de soin comme Sunsimed, pensé en prévention des kératines précancéreuses, le concentré anti-imperfections Comedomed ou encore l'anti-rougeurs Rosamed, sont capables d'accompagner les traitements médicamenteux et d'assurer la maintenance des résultats. »

La marque souhaite désormais aller encore plus loin en mettant en place des protocoles de soins associant médicaments et dermocosmétiques, « une approche rupturiste », selon Gautier Doat, directeur médical du laboratoire.

Protection solaire

En 2024, Eau Thermale Avène prévoit ainsi de lancer une dizaine d'innovations dans la prise en charge de trois désordres cutanés : les cicatrices visibles et leur réparation, l'acné et ses répercussions psychologiques sur les patients, et la protection solaire.

« Nous avons mené une étude auprès de parents pour connaître leurs habitudes d'expositions et il en est ressorti que beaucoup d'enfants continuent d'être exposés aux heures les plus chaudes, indique la directrice Eau Avene Thermale. Plusieurs innovations sont en cours, notamment les soins solaires Ultra Fluid et une crème réparatrice prévenant les cicatrices hyper pigmentées. Nous avons prévu de lancer plusieurs campagnes de communication autour de la protection solaire, sujet de santé publique. »

Le vieillissement de la peau est aussi un axe fort : la marque collabore avec le professeur Jean-Marc Lemaître, directeur de recherche à l'Inserm, dont les travaux sont centrés sur les cellules sénescentes (des cellules zombies qui ne remplissent plus leurs fonctions naturelles).

Capter le Brésil et la Chine

Les produits Eau Thermale Avène sont présents sur 115 marchés internationaux et la marque a réalisé 77% de son chiffre d'affaires à l'export. Elle compte aujourd'hui huit centres de R&D dans le monde et ambitionne de booster ses marchés chinois (sur lesquels elle annonce la vente d'un produit Avène toutes les cinq secondes) et brésiliens. Au printemps dernier, la marque a inauguré son hub à Shanghai, qui doit lui servir de catalyseur d'innovation et de compétitivité sur le marché asiatique.

« Nous sommes convaincus que l'accélération de notre conquête internationale passe par une fine compréhension des dermatoses de la peau et du cuir chevelu du consommateur, qu'il soit en Europe, en Amérique ou en Asie, explique la directrice Eau Thermale Avène. C'est ce qui a guidé la création d'une R&D basée au Brésil en 2018, puis en Chine. Nous attendons ainsi une croissance supérieure à 20% en Amérique latine. »

Fréquentation stable de la cure thermale

Si les produits de la marque Eau Thermale Avène sont développés à Toulouse, entre le centre d'innovation Pierre Fabre situé sur le campus de l'Oncopole et le centre de recherche sur la peau situé à l'Hôtel-Dieu, 90% d'entre eux sont fabriqués à Avène, dans l'Hérault, au plus proche de la source.

C'est là également que se tient le centre thermal du groupe (500 salariés), ouvert en 1990. Il a accueilli, en 2023, près de 3.000 curistes, un chiffre relativement stable qui n'a néanmoins pas retrouvé son niveau d'avant Covid. Des résultats qui corroborent les dernières données du Conseil national des établissements thermaux (Cneth) : sur les 88 stations thermales françaises, la fréquentation 2023 est en hausse de 5,86% par rapport à 2022 (457.700 curistes), mais en baisse de 21% par rapport à 2019 (589.000 curistes).

« Pour certains curistes, c'est un sacrifice financier, regrette Anne-Laure Nguyen Huy Lai. Car en trois semaines, on peut facilement chiffrer une réduction de la sévérité de l'état cutané de l'ordre de 50% avec un maintien de l'amélioration sur plusieurs mois. »

Spécialisé dans les dermatoses atopiques, le centre thermal traite de plus en plus fréquemment les effets secondaires cutanés provoqués par les traitements du cancer.

