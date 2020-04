Covid-19 : la viticulture réclame une distillation de crise

Les professionnels de la viticulture régionale et nationale sont unanimes : leur activité est en péril. Dans un communiqué co-signé par les 5 grandes organisations professionnelles et syndicats de la filière, ils pointent les conséquences dramatiques du Covid-19 et réclament des mesures d'urgence.

« La filière subit depuis plusieurs mois un enchainement de crises sans précédent. Après la taxe Trump, la fermeture du marché chinois suite à la crise sanitaire, le confinement instauré en France depuis le 17 mars a fortement ralenti les exportations et mis à l'arrêt les ventes en CHR. Dans ce contexte, les volumes invendus s'accumulent. Or, la vigne n'attend pas et même sans recettes financières, l'activité viticole doit continuer. C'est pourquoi nous demandons de mettre au plus vite en place des mesures d'accompagnement spécifiques et notamment une mesure de distillation volontaire permettant de dégager avant les vendanges les volumes accumulés ».

« Libérer de la place pour la future récolte »

Dans la région Occitanie, cette mesure est soutenue par l'ensemble de la profession.