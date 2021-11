Une école pour booster le soft power des vins du Roussillon ?

Comment enrayer le déclin d'une production viticole ? En faisant parler d'elle et en lui redonnant des lettres de noblesse. C'est en tout cas le pari tenté par la communauté de communes des Aspres et celle des Albères Côte Vermeille Illiberis, unies dans la création de l'Institut régional de Sommellerie Sud de France.

L'affaire faisait d'ailleurs sourire Pierre Alaygas, ancien président de cette dernière, avant qu'il passe la main : « Pour une fois, les élus sont parvenus à s'entendre, nous avons été intelligents et avons décidé de travailler ensemble sur ce projet », nous expliquait-il il y a deux ans.

L'objectif : que ces stagiaires, formés années après années, puissent former l'ossature d'un soft power des vins du Roussillon dans le monde entier.

Rentrée en septembre 2022

Ce qui n'était alors qu'un projet a depuis pris corps et l'école fera sa première rentrée en septembre 2022, au terme de deux années d'aménagement. La future école aura un pied à Thuir, dans l'enceinte des Caves Byrrh, et l'autre à Banyuls au Mas Reig.

Les deux pôles permettent de déployer 1.000 m2 d'installations pour accueillir les 2.000 stagiaires attendus chaque année. Du côté des formations, il y en aura pour tous les goûts, de la formation initiale à la formation continue et ce, dans un large éventail de disciplines pour un public tout aussi large.

L'école a vocation à accueillir des professionnels ou des futurs professionnels comme des amateurs désireux de perfectionner leur connaissance du vin. Elle proposera également une formation nouvelle, un Bachelor Wine business management avec une spécialisation autour du luxe, l'œnotourisme et la gastronomie.

Bachelor, Prépas...

On pourra aussi s'aligner au départ de la mention complémentaire Sommellerie mise sur pied avec le GRETA 66 ou s'inscrire aux classes "prépas" des concours organisés par l'Union de la sommellerie française et le Syndicat des cavistes professionnels. En tout, ce sont une cinquantaine de formations balayant l'ensemble du monde du vin et des alcools qui seront accessibles pour en faire « l'offre la plus complète et la plus variée d'Occitanie ».

L'investissement de départ était estimé à 2,50 millions d'euros, la Région Occitanie a apporté 1,40 millions d'euros pour les aménagements des deux lieux.

Du côté des vignerons du secteur, on regarde ces développements d'un peu loin.

« Nous, ce qui nous intéresse, et nous y participons, c'est l'espace muséographique qui est en cours de création au Mas Reig à Banyuls », explique Romuald Peronne, président du cru banyuls. Le reste est une affaire finalement très politique et nous n'avons pas été beaucoup consultés... »

Deux personnalités ont été chargées d'apporter leur soutien au projet, en premier lieu le comédien François-Xavier Demaison (copropriétaire du Domaine Mirmanda dans les Aspres) qui sera le parrain de l'école, et Philippe Faure-Brac, ex-meilleur sommelier du monde qui sera, quant à lui, parrain de la première promo.

L'ouverture des inscriptions aura lieu en janvier 2022 avec une date limite en juin 2022 pour la mention complémentaire Sommellerie et le Bachelor Wine Business Management spécialité Luxe, Oenotourisme et Gastronomie.