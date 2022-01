Wine Paris & Vinexpo : la filière vin fait le pari du maintien de son événement phare

Après l'annulation de l'édition 2021, Wine Paris & Vinexpo Paris se tiendra bien en 2022 aux dates annoncées. Lors d'une conférence de presse ce 25 septembre à Montpellier, sept présidents ou vice-présidents des interprofessions viticoles qui siègent au conseil d'administration de ce salon, ont confirmé la tenue de cet événement-phare de la filière viticole française, du 14 au 16 février à Paris Expo Porte de Versailles, malgré le contexte sanitaire.

« La date de mi-février est optimale pour un tel événement, car c'est un moment clé du calendrier des achats de vin. Ces dates collent à la demande des acheteurs français et internationaux », affirme Fabrice Rieu, président de Vinisud.

Deux ans de disette

« Après deux ans de disette, les entreprises ont besoin de renouer des liens avec leurs clients et de faire de nouveau prospects, et de leur côté, les acheteurs sont à la recherche de vin. Il n'y a pas débat, ce salon doit se tenir à ces dates », complète Stéphane Zanella, président du comité Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR).

Dans les Côtes du Rhône, « il y a eu des inquiétudes par rapport à la venue des visiteurs internationaux, mais nos entreprises ont appelé leurs clients pour les rassurer. Les deux familles du négoce et de la production ont été unanimes sur le maintien de ce salon en février », soutient Philippe Pellaton, président d'Inter-Rhône.

Même position pour les Languedociens, Christophe Bousquet, président du Comité Interprofessionnel des vins du Languedoc 5 CIVL), et Jacques Gravegeal, vice-président d'Inter Oc.

« Sur les 120 entreprises inscrites, seules 4 ont annulé leur participation. Bien sûr, ce salon se tiendra dans des conditions particulières, mais nous pouvons gérer ça. Même s'il y a moins de visiteurs, nos entreprises ont besoin qu'on maintienne cet événement », indique le premier. « Ce serait une erreur magistrale d'annuler ou de reporter, surenchérit le second. Nous avons besoin de revoir nos acheteurs. Bien sûr, nous prenons un risque. Mais il est infime au regard des retombées possibles ».

La voix dissonante du négoce bordelais

Président de Vinovision, qui regroupe les vignobles septentrionaux (Val de Loire, Alsace, Champagne, Bourgogne), Jean-Martin Dutour tient le même discours : « La période est compliquée, mais tant qu'il est possible de faire ce salon, conservons-le. A Paris et au mois de février, c'est à la fois le meilleur lieu et la meilleure date pour cet événement ».

Montrant ainsi un front uni et unanime, les représentants de la filière ont coupé court à la voix dissonante du négoce bordelais qui, en début d'année, craignant des défections tant du côté des visiteurs que des exposants du fait du contexte sanitaire, avait demandé le report de l'événement.

« Nous avons entendu ces craintes d'une partie du négoce bordelais, pour autant, la décision du maintien du salon a été prise à l'unanimité du conseil d'administration, le président de l'interprofession bordelaise s'est rallié à cette position », a rappelé Rodolphe Lameyse, directeur général de Wine Paris & Vinexpo Paris.

20.000 visiteurs attendus

A ce jour, les organisateurs annoncent la participation de 2.800 exposants, un nombre similaire à celui de l'édition 2020. La région Occitanie occupera une place prépondérante avec 623 entreprises représentées. Côté visiteurs, 7.000 inscriptions sont d'ores et déjà enregistrées dont 55% de Français et 45% de visiteurs internationaux.

« C'est un chiffre en constante progression de +10% par jour, depuis l'annonce du maintien de la manifestation, précise Rodolphe Lameyse qui table la venue de 20.000 visiteurs (contre 25.000 en 2020). Nous avons encore trois semaines pour convaincre. »

Le protocole sanitaire en vigueur sera évidemment déployé avec, entre autres mesures, le pass vaccinal indispensable pour accéder à l'évènement, le port du masque obligatoire (sauf au moment de la dégustation), des badges d'accès dématérialisés (e-badge), un service de lavage de verres renforcé et un nettoyage accru sur l'ensemble des espaces tout au long des trois jours de l'évènement.