« L’Etat est au rendez-vous pour aider la viticulture », estime Marc Fesneau dans l’Hérault

Il l'avait promis lors de sa visite en novembre dernier au Sitevi. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, est revenu dans l'Hérault ce vendredi 2 février à la rencontre des responsables professionnels viticoles. Pendant près de deux heures, à la cave coopérative des Vignerons de Montagnac, à Cournonsec, il a échangé avec une cinquantaine de représentants de la filière viticole afin de préciser le plan de soutien à la viticulture annoncé le 31 janvier. Pas de nouvelles annonces donc mais des précisions sur les modalités des deux mesures annoncées mercredi dernier.

Le fonds d'urgence de 80 millions d'euros est destiné aux viticulteurs qui ont subi des pertes de récolte de plus de 20% du fait du mildiou ou de la sécheresse, ou une baisse de plus de 20% de leur chiffre d'affaires du fait de la mévente de leurs vins.

« C'est une aide de 5.000 à 20.000 € selon les situations qui sera versée très rapidement, déclare-t-il. Le dépôt des dossiers est ouvert à partir du 5 février, sous l'autorité des préfets de département, et les sommes seront versées d'ici le salon de l'agriculture. Elles concernent les viticulteurs d'Occitanie, de Provence-Côte d'Azur et quelques départements de Nouvelle-Aquitaine et de la Vallée du Rhône. Ces sommes viennent en complément des aides à la distillation, dont la seconde moitié - 100 millions d'euros - va prochainement être versée, et des allègements de charges. Au total, ce sont presque 300 millions d'euros qui sont donc déployés pour renflouer les trésoreries des viticulteurs en difficulté. »