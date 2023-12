Santé : pourquoi le groupe Bastide cède sa filiale e-commerce Distrimed

En janvier 2022, le groupe Bastide, spécialiste de l'assistance médicale à domicile, annonçait l'acquisition de trois sociétés françaises, dont Distrimed, acteur majeur de la vente en ligne de dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé. Cette acquisition devait permettre au groupe d'accroître son développement digital. Deux ans plus tard, changement de braquet avec la cession de la filiale au groupe Hygie31, acteur européen spécialisé dans le conseil et l'accompagnement des réseaux de santé, détenu majoritairement par le fonds d'investissement Latour Capital.

« Distrimed a pour vocation de vendre des dispositifs médicaux par le canal du digital et nous pensions qu'il pouvait y avoir des synergies avec nos points de vente, notamment sur du click and collect, mais au final, les professionnels de santé n'étaient pas demandeurs, concède Vincent Bastide, Pdg du Groupe. Pour des raisons stratégiques, nous avons donc préféré nous désengager de cet actif. Au regard de l'activité de Hygie31, qui fédère plus de 1.000 pharmacies, dont l'enseigne Pharmacie Lafayette, cette opération constitue une belle alternative pour permettre à Distrimed de poursuivre son développement. »

Sur l'exercice 2022-2023, la filiale Distrimed avait réalisé un chiffre d'affaires de 13,3 millions d'euros.

Réduire la dette boursière de 310 millions d'euros

Réalisé en numéraire, l'opération (montant non communiqué) génère une plus-value de cession sur le résultat net 2023-2024 mais elle va également contribuer à réduire la dette financière nette.

Coté en bourse depuis 1997, le groupe Bastide, qui a atteint au dernier exercice (clôturé en juin 2023) les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, représente à ce jour 181 millions d'euros en capitalisation boursière mais aussi 310 millions d'euros de dettes boursières.

« Le niveau de la dette est sous contrôle car il respecte les covenants et il n'y pas d'inquiétude à avoir, assure le dirigeant. Néanmoins, en tant qu'actionnaire majoritaire et entrepreneur, mon objectif est de réduire le poids de la dette qui a été fortement majoré par la hausse des taux d'intérêts. Même si les premiers signaux envoyés ce week-end laissent entendre un infléchissement, il n'empêche que ce coût de la dette capte une part de la création de valeur qui aurait pu être utilisée pour de la croissance ou de l'investissement. »

Attaqué par le contexte inflationniste et contraint par des tarifs réglementés et fixés par ses tutelles, le groupe Bastide s'est appliqué ces derniers mois, à contenir ses marges plutôt que se focaliser sur la croissance externe. Il a néanmoins signé, en juillet dernier, sa première implantation au Pays-Bas en rachetant la société Oxigo, spécialisée dans le conseil et la vente en ligne d'équipements d'oxygéno-thérapie et d'assistance respiratoire en Europe.

Dans le même temps, il a renforcé ses prestations de soins à domicile en France en acquérant l'intégralité du capital d'Occit'Perf, acteur régional spécialisé dans le traitement par perfusion et dans la nutrition artificielle, opérant dans les régions Languedoc-Roussillon et PACA.

Booster les marchés canadiens et anglais

En se désengageant d'activités moins stratégiques (d'autres cessions pourraient prochainement être annoncées), le groupe gardois, présent dans huit pays (France, Belgique, Suisse, Angleterre, Espagne, Italie, Canada et Pays-Bas), veut aujourd'hui renforcer ses positions à l'international dans des domaines à forte valeur ajoutée, telles que l'assistance respiratoire et la nutrition-perfusion. A commencer par le marché canadien investi en mars 2022 avec le rachat de Medpro Respiratory Care, l'un des cinq principaux acteurs du pays sur le marché de l'assistance respiratoire. La filiale a réalisé 10 millions de dollars de chiffre d'affaires mais sur un marché canadien estimé à 641 millions d'euros, la marge de progression reste importante.

« A titre comparatif, Air Liquid (leader mondial des gaz et services pour l'industrie et la santé, ndlr) réalise, avec sa filiale, 110 millions de dollars de chiffre d'affaires, avance Vincent Bastide. Il faut donc aller chercher des parts de marché. C'est pareil en Angleterre : nous sommes présents dans quatre régions sur onze provinces et venons de challenger deux nouvelles régions. »

Tendre vers 50% à l'export

Conciliant croissance organique en France et croissance externe à l'étranger, le groupe Bastide veut dynamiser ses performances économiques, au gré des opportunités.

« Nous avons, en cours d'analyse, des cibles d'entités qui sont à la vente, notamment en Allemagne et en Europe de l'Est, ce qui nous permettrait de compléter notre maillage, confie Vincent Bastide. L'export représente à peine 20% de notre chiffre d'affaires. Notre ambition est de tendre vers 30% d'ici deux ans puis d'atteindre progressivement une vitesse de croisière de 50%. »

Pour son prochain exercice, le groupe Bastide (3.800 salariés) mise sur un chiffre d'affaires de 540 millions d'euros.