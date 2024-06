Les Cafés Bibal misent sur le café connecté

« Puis-je vous offrir un café ? » C'est ce que la borne intelligente LILA pourra dire aux visiteurs des entreprises qui choisiront de s'équiper d'un distributeur à café Bibal. Ce nouveau service est aussi symptomatique d'une nouvelle étape franchie par le torréfacteur héraultais Bibal vers la digitalisation de ses activités.

Cette entreprise familiale, née en 1955 et aujourd'hui installée à Saint-Aunès, dans la banlieue montpelliéraine, tente l'équilibre entre la tradition et la modernité. La PME va elle-même chercher ses grains « majoritairement en Amérique Latine, en Amérique Centrale, un peu en Afrique, un peu en Inde et au Vietnam », précise Thomas Bertrand, CEO des Cafés Bibal et 4e génération à la tête de l'entreprise. Le torréfacteur, qui annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros pour 200 collaborateurs, a construit son modèle sur cinq canaux de vente : 5.200 distributeurs automatiques implantés dans les entreprises, administrations ou cliniques (70% de son activité, 24 millions d'euros) dans le grand Sud de la France de Perpignan à Toulon, les machines à café dans les cafés-hôtels-restaurants (25%), la grande distribution (10%), et la vente de café dans ses deux boutiques (Saint-Aunès et en centre-ville de Montpellier) et sur son site web (5% les deux).

Lire aussiLa crise renforce le café à domicile et bénéficie à Carte Noire

15% de chiffre d'affaires en moins avec le télétravail

Si Thomas Bertrand avait déjà impulsé une dose d'innovation, la crise sanitaire a fini de le convaincre qu'il fallait accélérer la digitalisation de son activité : « Notre activité reposait majoritairement sur les distributeurs automatiques dans les entreprises, donc au moment du Covid, c'est devenu compliqué, d'autant qu'on ne pouvait pas non plus se reporter sur le secteur cafés-hôtels-restaurants, se rappelle-t-il. Nous nous sommes reposés sur l'activité en boutiques, sur le site web et sur les ventes en GMS. Mais avec le télétravail, nous avons durablement perdu 15% de notre chiffre d'affaires ».

En 2020, l'entreprise décide d'investir massivement dans l'innovation, « environ 1 million d'euros », précise le dirigeant. Alors qu'elle avait déjà commencé à travailler sur un logiciel permettant le paiement dématérialisé sur ses distributeurs, elle poursuit le développement de cet outil numérique en interne.

« Nous avions sorti une première version en 2017, puis nous avons réinvesti et créé une entreprise dédiée en 2020, Darwin dont nous sommes actionnaires majoritaires, sortant la V2 du logiciel en 2022, indique le dirigeant. Dans la V2, nous en avons profité pour ajouter d'autres fonctionnalités, en l'occurrence la possibilité pour le logiciel d'aller chercher des informations qui permettent de faire la gestion à distance des stocks sur chaque machine et la programmation des tournées des techniciens pour le réapprovisionnement. Aujourd'hui, nous commercialisons même ce logiciel auprès de 11 autres gestionnaires de parcs de distributeurs. »

Lire aussiLe géant du café Lavazza en passe d'acquérir MaxiCoffee

L'ère de la data

Avant le logiciel, les équipes de Bibal se basaient sur les habitudes de consommation pour gérer et réapprovisionner le parc de distributeurs automatiques. Avec cette digitalisation, l'entreprise est sortie d'une gestion approximative et aléatoire pour entrer dans l'ère de la data et de la gestion précise et connectée.

« Cela ouvre le champ des possibles sur l'expérience utilisateurs et de nouvelles perspectives pour notre métier, se réjouit Thomas Bertrand. Aujourd'hui, nous avons 5.200 distributeurs automatiques connectés. C'est un outil d'aide à la décision. Etre connectés a apporté 20% de productivité à périmètre constant, principalement sur la mécanique d'approvisionnement, même si dans le même temps, nos charges ont augmenté... Mais cela a imposé de changer l'organisation de l'entreprise, de faire évoluer les compétences. Par exemple, les superviseurs sont d'anciens approvisionneurs. Depuis 2018, nous avons recruté une trentaine de personnes. »

Avec la borne d'accueil intelligente et connectée à un distributeur automatique, qu'il teste actuellement au siège de l'entreprise, le dirigeant veut aller un cran plus loin dans le service qu'il propose aux entreprises ou administrations. Il a ainsi conclu un partenariat avec l'entreprise héraultaise de services numérique Believe IT (40 salariés 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires), conceptrice de la borne LILA avec l'ambition « de délester l'entreprise des tâches sans valeurs ajoutées » (faire patienter un visiteur, réceptionner un colis, offrir un café).

« Ce partenariat permet d'enrichir les fonctions d'usage de la borne LILA. Elle établit le dialogue avec le visiteur, répond à ses attentes et peut donc lui proposer d'aller se servir un café », indique Alex Michel, président de Believe IT, qui précise avoir investi 800.000 euros sur le développement de cette borne intelligente en deux ans.

Commercialisée depuis janvier 2023 (25 sont installées à ce jour), la borne LILA est fabriquée dans les ateliers du sous-traitant de l'aéronautique Celectron, à Saint-Martin-de-Londres (Hérault).

Lire aussiCafé : une économie aux premières loges du réchauffement climatique

« Consommer mieux »

Selon une étude du cabinet McKinsey sur le marché du café en 2023, la demande ne cesse de croître. Le café est ainsi, en France, la deuxième boisson la plus bue après l'eau et devant le thé, avec 94% des Français qui consomment du café tous les jours, et une consommation moyenne de 5,4 kg par an et par habitant (67% en dosettes, 53% moulu, 26% soluble et 13% en grains). L'étude indique également que dans le monde, ce sont également 2,5 milliards de tasses qui sont bues par jour... Le chiffre d'affaires du secteur en 2022 s'élevait à 387,4 milliards de dollars, et il devrait se rapprocher des 500 milliards d'ici la fin de 2030. Malgré cette importante demande, la production accuse une baisse significative ces dernières années, à cause entre autres du réchauffement climatique, la culture du café étant très sensible à l'évolution du climat et de l'environnement.

« On observe aujourd'hui une montée en gamme sur le marché du café, les gens préférant consommer mieux et savoir ce qu'ils consomment, donc on vend mieux le café mais je ne suis pas sûr qu'on en consomme plus », commente Thomas Bertrand.

Alors qu'elle avait remisé son projet de créer un réseau de boutiques en France, refroidie par la crise sanitaire, Bibal a remis l'idée sur la table, en faisant l'un de ses axes de croissance possibles : « En 2024, on sort de la succession de crises engendrées par le Covid. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'idée d'ouvrir deux ou trois boutiques dans la région, à un saut de puce de notre site de torréfaction pour des raisons pratiques inhérentes à notre métier de service qui requiert de la proximité ».

Lire aussiCacao, café, soja, viande bovine..., les importations de produits issus de la déforestation interdites dans l'UE