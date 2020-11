Montpellier adopte l'encadrement des loyers : vertueux ou pas ?

Après Paris et Lille, les quatre métropoles de Bordeaux, Lyon, Grenoble et Montpellier, ainsi que plusieurs intercommunalités de région parisienne, vont, elles aussi, expérimenter le dispositif d'encadrement des loyers, mis en place par la loi ELAN en 2018. Toulouse et Marseille, elles, ont renoncé.

Comme il l'avait annoncé dans son programme de campagne, le maire de Montpellier Michaël Delafosse a confirmé la candidature de la capitale languedocienne qui s'inscrit, il le rappelle, « dans son bouclier fiscal, avec la gratuité des transports, la mutuelle communale, etc ».

En prise avec une démographie galopante et un marché immobilier toujours très tendu, sur lequel les prix du m2 caracolent toujours plus haut, la ville de Montpellier coche toutes les cases pour mettre en place ce dispositif au titre de l'expérimentation.