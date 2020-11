"Le marché immobilier du neuf est plongé dans une crise historique de l’offre ! "

Si la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) Occitanie Méditerranée espère que le Pacte National pour la relance de la construction durable, ratifié il y a quelques jours par l'État, permettra de débloquer la situation, il n'en reste pas moins que les acteurs de la construction sur le territoire de l'ex-Languedoc-Roussillon, en Occitanie, se disent très inquiets.

Au niveau national, ce document, couplé à la prorogation du dispositif Pinel jusqu'en 2022, semble envoyer un signal suffisamment fort de l'Etat pour que la FPI et sa présidente Alexandra François-Cuxac affichent un certain optimisme, malgré le constat d'"une année blanche" en 2020... Mais le 24 novembre, la FPI Occitanie Méditerranée dresse pourtant un tableau sombre.

Premier indicateur inquiétant : le niveau des mises en vente*. En 2020, sur le périmètre du Languedoc-Roussillon, elles auront diminué de plus de 30% par rapport à 2019, et en 2021, elles pourraient encore baisser de plus de 10% par rapport à 2020. Le constat est le même sur la Métropole de Montpellier, où...