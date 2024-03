Bâtiment : malgré la liquidation du poids lourd Fondeville, pas de déflagration dans les Pyrénées-Orientales

L'entreprise catalane Fondeville et son logo rouge et jaune aux deux F accolés, reconnaissable entre mille, font aujourd'hui partie de l'histoire... Mise en liquidation en décembre dernier par le tribunal de commerce de Toulouse, elle a laissé 250 salariés sur le carreau après l'échec de la recherche d'un repreneur par Raymond Fondeville, dirigeant de l'entreprise. Le passif constitué est important, 34 millions d'euros, et l'entreprise se débattait depuis 2018 dans une procédure de redressement judiciaire. La crise du Covid et la guerre en Ukraine seront venues ruiner l'espoir d'une issue heureuse.

Pour autant, si l'affaire a fait grand bruit dans la région, elle semble n'avoir eu qu'un impact mineur sur le secteur du bâtiment dans les Pyrénées-Orientales.

« Il y avait déjà plusieurs années que l'entreprise était en grande difficulté et ses marchés étaient surtout à Montpellier ou Marseille », explique Thomas Tavarel, secrétaire général de la Fédération du bâtiment des Pyrénées-Orientales.

Si les sous-traitants n'ont pas bu la tasse, « c'est probablement parce qu'ils se sont arrangés pour obtenir des garanties de paiements ou des paiements directs. En tout cas je n'ai pas de remontées de mes adhérents concernant des difficultés qui seraient liées à la liquidation de Fondeville », ajoute-t-il.

Lire aussiCrise du bâtiment : le préfet de l'Hérault veut « passer du projet de financement au coup de pelle »

Transfert de marché et nouvelle concurrence

Du côté de la CAPEB, Mathieu Denoyer n'a pas non plus constaté de retombées négatives sur les entreprises qu'il représente : « Nos artisans interviennent assez peu en sous-traitance de ce genre d'entreprise, mais globalement le contexte est tendu dans le secteur du bâtiment, principalement à cause du ralentissement de la construction de maisons neuves. Si les artisans sont à 70% sur le segment de la rénovation, ils subissent la concurrence d'entreprises plus importantes qui déboulent sur ce marché pour combler les manques d'activité du secteur de la maison individuelle ».

Les causes de ce ralentissement sont connues : les difficultés d'accession au crédit pour les particuliers, le renchérissement du coût de la construction qui alourdit les budgets... Et ce n'est pas terminé.

« La situation ne va pas s'améliorer avec la mise en place de la loi zéro artificialisation nette qui va tendre le marché du foncier constructible, explique encore Mathieu Denoyer. On entend dire qu'il va falloir réinvestir les centres-villes, détruire pour reconstruire, mais si l'on doit reconstruire en hauteur, ce ne sont pas forcément des marchés qui seront accessibles à nos entreprises qui comptent entre trois et cinq salariés. »

Lire aussiNouvelle période d'observation pour Fondeville

Moins frappé par la crise immobilière

Thomas Tavarel donne une autre lecture, peut-être plus optimiste du marché : « Notre département est moins frappé par la crise immobilière que ceux qui comptent de grandes agglomérations où la croissance était forte. Et il y a toujours pour le moment, dans les Pyrénées-Orientales, des projets de construction de collèges ou d'Epahd ». De quoi compenser en grande parte le recul constaté sur la maison individuelle.

Fondée en 1910, l'entreprise Fondeville laissera toutefois une trace importante dans le tissu urbain de la région, depuis le théâtre de l'Archipel, à Perpignan, à la Maison de la romanité, en passant, par l'hôpital de Carcassonne, le barrage de Vinça, le mémorial de Rivesaltes ou le four solaire d'Odeillo. Mais sa disparition n'aura bouleversé le secteur dans son département d'implantation.

Lire aussiImmobilier : dans les Pyrénées-Orientales, un marché dynamique mais prudent