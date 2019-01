Le cluster Automotech veut s'étendre à l'ex-LR

Automotech Cluster, l'association régionale de l'industrie automobile née à Toulouse, a lancé, depuis 2018, des démarches pour s'étendre à l'ex-Languedoc-Roussillon. Sa prochaine convention, prévue le 29 janvier, devrait acter une accélération de cette stratégie.

Automotech Cluster fédère l'ensemble des acteurs (entreprises, enseignement, recherche, pouvoirs publics) de la filière automobile (véhicules du 2 aux 4 roues, quadricycles lourds). L'association a déjà identifié, dans l'ex-LR, une soixantaine de partenaires potentiels : industriels, PME, start-ups, écoles, plates-formes technologiques, etc.

"Nous travaillons pour cartographier les acteurs de la filière automobile et véhicule intelligent en Méditerranée, confie Emmanuel Mouton, vice-présent du cluster et CEO de Synox. Il s'agit maintenant de les fédérer à travers des rencontres et conventions régulières. C'est un enjeu pour l'ensemble de la filière transport, et plus régionalement, pour relayer une autre dynamique industrielle en plus de l'aéronautique et du spatial."