Territoires d’industrie : les entreprises d'Alès pressent l’État

Les subventions promises par l'État dans le cadre des labellisations "Territoires d'Industrie" tardent à se concrétiser aux yeux des entrepreneurs locaux, mais elles se réaliseront "bientôt", promet Guillaume Basset, le directeur du programme "Territoires d'industrie", rattaché aux ministères de la Cohésion des territoires et de l'Économie.

En visite à Alès le 21 septembre, devant la dizaine de chefs d'entreprises portant un dossier éligible, le haut-fonctionnaire a rappelé que l'État, sur l'ensemble du pays, consacrerait 400 M€ aux "Territoires d'industries" (on en compte 9 en région Occitanie) dont 150 M€ dans le cadre du plan de relance.

"La sélection des projets les plus mûrs est faite conjointement par le Conseil régional et la préfecture de région, et nous ciblerons...