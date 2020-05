Comment le Contrat Territoires d’industrie peut aider à relancer l’économie à Alès

En décembre 2019, le bassin économique alésien obtenait la labellisation "Territoire d'industrie", avec à la clef des financements de 40 M€ en guise d'aide à l'investissement pour dix projets d'entreprise et de formation. Parmi eux, les projets du transporteurs Capelle, de SDTech (spécialiste de la production de poudres fines et ultrafines), l'IMT Mines d'Alès, Ergosanté (conception et production de matériel ergonomique pour le bien-être au travail), Schneider Electric ou encore le Pôle mécanique d'Alès.

« Nous étions l'un des premiers territoires à avoir dégainer pour intégrer ce dispositif, rappelle Jalil Benabdillah, référent Territoires d'industrie en tant que vice-président élu d'Alès Agglomération (également P-dg de SDTech). La signature a mis du temps à intervenir, on a monté les dossiers, mais les choses en sont restées là, ce qui a généré un peu de déception sur le territoire... »

Contribuer à l'effort de relance

Il y a quelques jours, une visioconférence pourrait bien avoir relancé la machine, initiée par le sous-préfet d'Alès et avec l'agglomération et les entreprises concernées. Car entre temps, la crise sanitaire et économique liée au Covid-19 a rebattu les cartes....