Comment SEG Diélectriques se positionne comme acteur majeur de l’e-mobilité

Présent dans 55 pays sur les marchés des alternateurs, des moteurs industriels et des transformateurs électriques, SEG Diélectriques, concepteur et fabricant de solutions d'isolation (isolants souples, vernis et résines), a de nouvelles ambitions sur le marché de l'e-mobilité, particulièrement sur celui en pleine croissance de la voiture électrique.

En 2023, 13,6 millions de véhicules électriques se sont écoulés dans le monde, principalement en Chine, aux Etats-Unis mais aussi en Europe où les ventes ont bondi de 37%, dépassant pour la première fois sur une année entière le diesel (sources ACEA). Au premier trimestre 2024, le marché français, bien que volatile, enregistre encore une bonne dynamique, porté notamment par le leasing social mais contrarié par les mesures fiscales (fin du bonus).

D'ici 2025, prédit Renaud Casanova, directeur commercial de SEG Diélectriques, « le marché des voitures électrifiées devrait atteindre 60% du marché mondial, avec une accélération jusqu'en 2035 ». Dans ce contexte, la PME héraultaise (50 salariés, 10,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en prévisionnel 2024), dirigée par la famille Mateu, vient d'ouvrir son capital à hauteur de 33% en levant 1,5 millions d'euros auprès de Irdi Capital Investissement.

Accroître de 30% la productivité

Seul fabricant français d'isolants agréé spécifiquement pour intégrer la chaîne d'approvisionnement des constructeurs automobiles, SEG Diélectriques veut aujourd'hui se renforcer sur quatre segments de l'isolation électrique : les stators (partie fixe) du moteur électrique, les rotors sans aimant, les carters de batterie et l'electronique dans les inverseurs et convertisseurs.

Un moteur électrique nécessitant dix fois plus d'isolant qu'un alternateur d'une voiture thermique, la PME dispose de belles marges de progression dans l'automobile. A ce jour, 35% de son chiffre d'affaires est réalisé avec l'équipementier Valeo mais la part automobile pourrait représenter jusqu'à 80% de l'activité en 2027, d'autant que le marché allemand se concrétise sur ce secteur. La société estime ainsi pouvoir quintupler son chiffre d'affaire. A condition d'avoir un outil industriel adéquat.

« Notre parc machine est vieillissant, reconnaît Renaud Casanova. Nous avons donc prévu d'investir entre 700.000 et 800.000 euros afin de pouvoir augmenter de 30% la capacité de production de notre usine de 6.000 m2. »

Isolants pour avions à hydrogène

Issues de plusieurs années de recherche, les formulations internes de SEG Diélectriques lui permettent de répondre aux différentes classes thermiques, performances électriques (degré d'isolation) et mécaniques (degré de résistance aux frottements). Bénéficiant de subventions dans le cadre du fonds de souveraineté, l'entreprise travaille actuellement sur de nouveaux matériaux reconnus dans l'aérospatial pour leur haute résistance thermique qu'elle compte appliquer au domaine automobile.

« Nous adaptons notre offre en combinant différents matériaux - Aramide, PET, polyester, polyuréthanes, époxy,... - et épaisseurs d'isolant, explique le directeur commercial. Nous introduisons également des éléments biosourcés de manière à réduire notre empreinte et nous travaillons sur des bases sans solvant. »

Depuis deux ans, SEG Diélectriques dit mener un essai, en concertation avec une gigafactory située dans les Hauts-de-France, sur une solution d'isolation de batterie pour les véhicules électriques. L'opération, en phase de test chez plusieurs fournisseurs, pourrait se concrétiser d'ici 2025.

Recrutements

Pour ne pas être entièrement dépendant du secteur automobile, le département R&D travaille sur de nouvelles pistes : induction antiflamme (application d'un film adhésif sur le toit des serres), fonction retardatrice de propagation des flammes (transformateurs électriques), ou encore isolants haute performance pour les bâtiments mais aussi pour les avions électriques ou à hydrogène (plutôt à horizon 2035).

La levée de fonds va également permettre à la société de se doter de moyens humains pour accompagner son développement (production, qualité, supply-chain, R&D, fonctions support) : 15 à 25 collaborateurs devraient être recrutés à horizon 2027. SEG Diélectriques vise à très court terme les 25 millions d'euros de chiffre d'affaires.

