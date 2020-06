Transavia France : premiers décollages (enfin) de Montpellier

La nouvelle avait été la bonne surprise de fin d'année 2019, comme la promesse d'une bouffée d'oxygène pour l'aéroport montpelliéraine, pour le tourisme régional et pour l'économie régionale dans son ensemble : la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, Transavia France, allait ouvrir une nouvelle base (la 4e en France) sur la capitale languedocienne dès le printemps 2020. Avec deux avions basés et à la clé, 20 destinations et 500 000 passagers supplémentaires.

Le premier vol était attendu le 3 avril 2020, à destination de Faro au Portugal. C'était sans compter sur la pandémie, la crise sanitaire et le confinement. Partout en France et dans le monde, les compagnies aériennes...