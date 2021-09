Le Gala des Ambassadeurs d'Occitanie 2021 donne de la voix…

C'est le lundi 4 octobre prochain qu'aura lieu la 5e édition du Gala des ambassadeurs d'Occitanie, organisé par La Tribune à l'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie pour mettre un coup de projecteur sur celles et ceux qui auront marqué l'année 2021 par leurs initiatives innovantes pour transformer notre société pour le meilleur.

Une édition placée sous le signe des voix inspirantes... Celles du secteur des industries culturelles et créatives (ICC) notamment, un secteur d'avenir sur lequel la ville de Montpellier mise beaucoup en raison d'un écosystème dynamique. Outre de nombreux acteurs de l'animation et du jeux vidéo, c'est aussi ici que se trouvent notamment deux écoles renommées - l'École supérieure des métiers artistiques (ESMA) et ArtFx (spécialisée dans les métiers de l'animation 2D et 3D, des effets spéciaux et du jeu vidéo) - et que sont installés les studios de France Télévisions (à Vendargues) ou de TF1 à Sète où sont tournées des séries télévisées désormais très bien implantées dans le paysage audiovisuel (Candice Renoir, Demain nous appartient ou Un si grand soleil). C'est également à Montpellier qu'a été créé Coodio, le cluster de la voix.

Des voix et des prix

Accueillis par Jean-Christophe Tortora, le président de La Tribune, ils seront ainsi plusieurs à porter la voix des ICC : Mathieu Gallet, le président et fondateur de la plateforme d'écoute Majelan, auteur du livre "Le nouveau pouvoir de la voix", Anne-Marie de Couvreur, présidente d'AirZen Radio et présidente du groupe Mediameeting (implanté à Toulouse et membre de Coodio), Toma de Matteis, directeur délégué en charge de la fiction et du documentaire de création pour France.tv Studio, Karim Khenissi, directeur général de l'ESMA à Montpellier, et Francis Ingrand, fondateur et président de Plug In Digital (édition et la distribution de jeux vidéo).

D'autres grandes voix de l'économie seront présentes et interviendront au cours de la soirée : des élus agissant fortement sur l'économie régionale, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Michaël Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole, ainsi que Gérard Bertrand, vigneron et président du groupe éponyme, voix de la terre et du vin partout dans le monde.

Comme chaque année, La Tribune remettra des prix à des entrepreneurs ambassadeurs de la région incarnant l'excellence dans leur domaine d'activité et choisis par un jury d'une douzaine de personnes. Sept catégories seront mises en lumière : "Alimentation", "Santé", "RH Tech", "Mobilité", "Transition énergétique", "Personnalité de l'année", et le "Coup de cœur du jury".