Pourquoi Kinvent lève 6 millions d’euros

Six millions d'euros pour booster son développement. C'est le montant de la levée de fonds que vient de réaliser la startup Kinvent.

Fondée en 2017 par Athanase Kollias (ancien champion de France d'aviron et passionné de rugby) et incubée au Business & Innovation Center (BIC) de Montpellier, Kinvent propose des solutions technologiques pour l'évaluation et l'exercice en rééducation et en biomécanique du sport. Elle conçoit et fabrique des capteurs connectés qui mesurent et enregistrent les sorties de force musculaire pour les industries de la performance sportive, de la rééducation et de la médecine. Avec comme ambition d'améliorer l'engagement des patients et de favoriser le partage des informations entre les professionnels de santé concernés (prescripteurs de soins, médecins, kinésithérapeutes, etc.).

Kinvent revendique aujourd'hui plus de 4.000 clients, parmi lesquels des cliniques de rééducation, des clubs de foot de L1 et des équipes de rugby du Top 14 - pour un chiffre d'affaires 2021 qui se situera « entre 3 et 4 millions d'euros », annonce Athanase Kollias, qui ambitionne de « tripler ce montant tous les ans ».

Cibler le marché de la prévention

Cette levée de fonds de 6 millions d'euros, qui est la 2e pour Kinvent après celle réalisée en octobre 2019 pour un montant d'un million d'euros, a été bouclée auprès de ses investisseurs historiques du réseau Badge (Business Angels des Grandes Ecoles) et du fond grec Uni.fund, mais aussi de Bpifrance et Sofilaro, ainsi que des grands noms du sport et de la santé (Raphael Varane, Yacouma Camara, Aurélien Broussal, Dr Hervé Silbert, Fabien Simon et Stephen Mutch).

Cette levée de fonds a pour objectif de booster son développement, notamment celui de nouveaux produits. A ce jour, Kinvent a créé sept capteurs et prévoit de mettre sur le marché trois nouveaux capteurs d'ici fin 2022.

« Aujourd'hui, nous proposons des capteurs pour les professionnels mais nous voulons également aller vers les patients à domicile pour accompagner leurs séances de kinésithérapie, indique Athanase Kollias. Nous voulons aussi investir le segment de la prévention, pour des gens en situation de risque musculo-squelettique, comme les personnes âgées ou dans le champ de la santé au travail. »

La startup prévoit de doubler ses effectifs d'ici fin 2022 et de passer de 30 salariés aujourd'hui à 60, en renforçant notamment sa R&D.

20% du chiffre d'affaires aux États-Unis

Les ventes en ligne, qui représentent aujourd'hui 5% de l'activité de Kinvent, font aussi partie de la stratégie de croissance, et le dirigeant indique viser les 20% fin 2022.

Enfin, l'autre ambition affichée de Kinvent, c'est son déploiement l'international. Aujourd'hui, la startup réalise 70% de son chiffre d'affaires à l'export et dispose de bureaux en Grèce (Thessalonique), en Espagne (Barcelone) et aux États-Unis (New York). Le marché américain a représenté « 20% de notre chiffre d'affaires sur les deux derniers mois », se félicite Athanase Kollias.

Le dirigeant annonce vouloir ouvrir, d'ici fin 2022 ou début 2023, deux nouveaux bureaux en Amérique du Sud et en Asie, en commençant par la Chine, la Corée ou le Japon.