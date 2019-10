Kinvent lève 1 M€ pour accélérer dans la biomécanique du sport

Les produits Kinvent s'adressent aux professionnels du sport et de la rééducation. Alliant recherche en biomécanique et objets connectés, la gamme K-Force permet de mesurer précisément la force, le mouvement et l'équilibre du patient, et de centraliser ses données dans une application dédiée.

"Les exercices de rééducation et ne sont pas toujours bien vécus par les patients, car jugés trop fastidieux, répétitifs, explique Athanase Kollias, fondateur de Kinvent et docteur en biomécanique. K-Force est une gamme d'instruments de mesure de haute précision qui permet un meilleur suivi et une meilleure évaluation des progrès."

Une levée de fonds d'1 M€

Au premier trimestre 2019, la start-up a bouclé une levée de fonds de 500 000 € auprès des Parisiens du réseau réseau Badge (business angels des grandes écoles), et d'un fonds grec. Une somme complétée par une nouvelle tranche de 500 000 € d'aides publiques, portant la levée de fonds à 1 M€.

"Nous avons aussi bénéficié de subventions car nous sommes lauréats du concours i-Lab 2019 pour notre système de suivi centralisé de la performance physiologique et biomécanique du sportif de haut niveau, Hiraklis, confirme Athanase Kollias. Les aides régionales notamment le dispositif Start'Oc ont aussi été une aide importante."

Partenaire de nombreux clubs sportifs

Incubée à Cap Omega à Montpellier, Kinvent a également ouvert un bureau en Grèce au début de l'année 2019 et voudrait désormais établir une filiale à Chicago pour 2020. En attendant, la start-up s'attaque à l'Amérique du Sud, et plus précisément aux marchés chilien et brésilien.

"Je discute avec la fédération brésilienne de football depuis 18 mois, et les clubs sont désormais clients de nos solutions, portant notre base d'utilisateurs à plus de 1300, poursuit Athanase Kollias. Nos partenaires sportifs sont de plus en plus nombreux avec la Ligue espagnole, la Ligue 1, le Top 14 ou le champion olympique Christophe Lemaitre."

De même, en juillet 2019, Kinvent a signe une convention de partenariat avec le MHR. "Nous travaillons avec eux pour créer de nouvelles méthodes d'évaluation pour la kinésithérapie du sport et la performance sportive", conclut Athanase Kollias.

Kinvent emploie huit personnes dans son bureau de Montpellier.