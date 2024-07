Comment le studio The Yard VFX structure son implantation à Montpellier

The Yard VFX, studio spécialisé dans les effets spéciaux pour les longs métrages fête ses dix ans cette année. Il vient de prendre possession de ses nouveaux locaux montpelliérains : 600 m2 à deux pas de la gare Saint-Roch, en plein centre-ville. Ce doublement de surface va lui permettre d'ancrer un peu plus sa présence dans l'écosystème local après avoir été retenu, en 2024, parmi les huit lauréats montpelliérains de La Grande fabrique de l'image, émanation du programme France 2030 pour les industries culturelles et créatives (ICC).

The Yard VFX était provisoirement installé depuis un an dans le quartier du Millénaire. L'équipe montpelliéraine, qui compte à ce jour une dizaine de personnes, va grossir pour atteindre la cinquantaine de salariés au gré des projets qui vont démarrer d'ici à la fin de l'année.

« Après un fort ralentissement en raison de la grève des réalisateurs aux Etats-Unis, il va bientôt y avoir un afflux de nouveaux projets, et nous nous préparons à un pic de recrutements », indique Virginie Wintrebert, directrice de production.

« Le début d'une nouvelle ère »

Actuellement, les équipes de The Yard bouclent la saison 2 de The Rings of power, un spin-off du Seigneur des anneaux dont la sortie est prévue le 29 août. Virginie Wintrebert souligne qu'« avant le Covid, travailler sur des projets internationaux de grande envergure nécessitait obligatoirement de quitter la France, et désormais, ce n'est plus le cas : 90% des projets sur lesquels nous travaillons sont d'ailleurs internationaux. Plus besoin de quitter Paris, même plus besoin de quitter Montpellier ! ».

« Notre installation l'année dernière à Montpellier a suscité un fort intérêt de la part de nos collaborateurs, de nos partenaires ainsi que de l'ensemble de l'industrie, abonde Laurens Ehrmann, fondateur de The Yard VFX. Notre retour d'expérience sur cette première année nous conforte dans notre choix d'antennes en région. Ce déménagement marque le début d'une nouvelle ère pour notre studio, nous permettant de continuer à renforcer la collaboration avec nos partenaires locaux, comme l'école ArtFX et PICS Studio (ambitieux projet de création d'un pôle cinéma en périphérie de Montpellier, également lauréat de la Grande Fabrique de l'image, NDLR). »

C'est d'ailleurs dans le cadre de son partenariat avec l'école ArtFx que The Yard prévoit d'ouvrir des bureaux à Lille avec une équipe de dix à vingt personnes, confie Marie Afriat, la directrice générale. Rennes pourrait ensuite être la prochaine ville dans laquelle The Yard VFX posera ses valises. The Yard FVX n'est pas le seul studio à avoir choisi une implantation à Montpellier, à l'instar de Fortiche Animation, Illogic studios ou encore Karlab.

« L'industrie des effets spéciaux est un sable mouvant mondial »

Il y a quelques jours, Marie Afriat participait à un « job fair » au sein de l'école ArtFx à Montpellier : « Nous faisons partie des jurys de fin d'année. L'objectif est de repérer très tôt les futurs talents afin de les capter dès leur sortie de l'école. Nous avons toujours beaucoup de candidats pour rejoindre nos studios situés à Vanves, en région parisienne, mais désormais nous pouvons aussi proposer Montpellier et c'est un plus. Chez The Yard, les différents sites géographiques travaillent ensemble sur les mêmes projets ».

En amont du développement de nouveaux programmes de formations, les dirigeants de The Yard VFX s'emploient à expliquer dans le détail leur méthode de travail en interne.

« Cela fait environ quatre ans que nous travaillons ainsi main dans la main avec ArtFx, en participant à des workshops, afin d'obtenir une bonne adéquation entre l'offre des formations et les besoins des entreprises, indique la directrice générale. Nous pouvons y partager les évolutions de nos métiers, qui sont très rapides et permanentes. Nous sommes dans un milieu de passionnés qui veulent sans cesse tester de nouvelles choses. En résumé, on pourrait dire que l'industrie des effets spéciaux est un sable mouvant mondial. »

