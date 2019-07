Zimmer Biomet Robotics s'implantera sur 5000 m2 à Mauguio

Zimmer Biomet Robotics, filiale du groupe américain Zimmer Biomet et fabricant de dispositifs robotiques d'assistance chirurgicale, va déménager dans un bâtiment de 5000 m2, livrable en fin d'année 2020, sur le Parc Industrie Or Méditerranée (PIOM) de Mauguio (34). L'annonce a été officialisée, le 12 juillet, par Pays de l'Or Agglomération, qui développe ce parc d'activités de 7 ha, pour une surface commercialisable de 30 000 m2, à proximité immédiate de l'Aéroport Montpellier Méditerranée.

Pour Zimmer Biomet Robotics, il s'agissait de quitter son emplacement actuel du Park Eurêka de Montpellier, réparti sur trois bâtiments que l'entreprise souhaitait rassembler. L'opération lui permettra en outre de créer de nouveaux équipements métier.

"Nous étions jusqu'ici sur un bâtiment restreint, pour faire à la fois la production et la calibration de robots chirurgicaux. Ce nouveau site nous permettra de doubler la surface dévolue à la production, mais aussi de construire un centre de formation pour chirurgiens et personnels de bloc opératoire, ou encore un espace de démonstration", détaille Marie-Anne Péchinot, directrice générale de Zimmer Biomet Robotics, interrogée par La Tribune.

Zimmer Biomet Robotics sera locataire de ce bâtiment, qui a été commercialisé par l'agence Tourny Meyer et qui sera construit par GSE Group, sous maîtrise d'ouvrage de Pays de l'Or Agglomération. L'entreprise mobilise sur cette opération un budget de 20 M€, qui inclut l'engagement sur les loyers (bail d'une dizaine d'années) et les recrutements à venir.

En effet, Zimmer Biomet Robotics (ex-Medtech, reprise en 2016) poursuit un plan d'embauches ambitieux. Après 55 recrutements réalisés en 2018, l'entreprise a programmé 50 embauches supplémentaires en 2019, et une vingtaine l'an prochain. Elle compte 124 salariés à ce jour.

"C'est la preuve que notre actionnaire américain, qui nous a rachetés en 2016, continue d'investir sur le site montpelliérain, via ce déménagement et ce plan de recrutements", souligne Marie-Anne Péchinot.

Marie-Anne Péchinot a été lauréate du trophée "Femme innovante" lors de la dernière édition de Women for Future, événement organisé par La Tribune le 18 juin à Montpellier.

L'arrivée sur le PIOM de Zimmer Biomet Robotics se double, pour Pays de l'Or Agglomération, d'une deuxième annonce : l'installation sur le parc, à la même date, de MG Développement, spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux destinés à l'entretien des aides auditives. L'entreprise, qui exporte dans 35 pays, est basée à Pérols (34) jusqu'ici.

"Je me suis personnellement engagé avec les services de l'Agglomération du Pays de l'Or et nos partenaires, dont la Région Occitanie et la commune de Mauguio-Carnon, pour que ces entreprises viennent sur notre territoire. Le Pays de l'Or est le quatrième bassin d'emplois de l'Hérault. Avec l'implantation de Zimmer Biomet, MG Développement et les autres entreprises, ce sont près de 1 000 emplois qui seront créés d'ici trois ans sur le PIOM et la zone d'activités de Fréjorgues Est La Maugère", commente Stéphan Rossignol, président de Pays de l'Or Agglomération et maire de La Grande Motte (34).