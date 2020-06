La biotech MedinCell boucle une augmentation de capital de 15,6 M€

MedinCell (130 collaborateurs, basée à Jacou, à côté de Montpellier), société pharmaceutique technologique héraultaise développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® (libération contrôlée et prolongée du principe actif) à des principes actifs déjà connus et commercialisés. Elle vient d'annoncer le succès de son augmentation de capital d'un montant de 15,6 M€ auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux. Une opération sensiblement supérieure à la taille envisagée initialement de 11 M€ en raison d'une « forte demande ».

Plusieurs actionnaires existants ont souscrit à l'offre pour un montant d'environ 8 M€, notamment Mirova pour un montant de 6,4 M€, indique MedinCell.

Bilan financier favorable

« Étant donné le fort engouement rencontré par l'opération, nous avons choisi d'aller au maximum autorisé par notre assemblée générale, déclare Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. Nous réalisons une augmentation de capital dans des conditions que nous jugeons très favorables, avec une décote faible, et respectueuse des intérêts de l'ensemble de nos actionnaires. Elle nous apporte des ressources supplémentaires pour financer le développement de notre portefeuille de produits tout en améliorant le profil de notre bilan. L'élargissement et l'internationalisation de notre base actionnariale viennent par ailleurs renforcer notre visibilité et notre positionnement de société pharmaceutique humaniste, articulé autour d'une mission : la protection de la santé des populations du monde entier, et d'un modèle d'entreprise unique où tous les employés sont actionnaires ou appelés à le devenir. »

La société, cotée en bourse sur Euronext Paris, affiche un bilan financier favorable (une trésorerie consolidée au 31 mars 2020 de 12,4 M€ et de 3,6 M€ d'actifs financiers non risqués, 10,9 M€ reçus en mai 2020 sous forme de PGE, 5 M€ immédiatement disponibles correspondant à la dernière tranche de l'emprunt accordé par la Banque européenne d'investissement) à même de lui permettre « de mener à bien ses objectifs stratégiques et couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'au second semestre 2022 ».

L'ivermectine contre le Covid

Les fonds levés participeront au financement des activités de R&D de MedinCell, « y compris l'élargissement et...