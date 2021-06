La biotech Sensorion recrute sa directrice scientifique, le Dr Nora Yang

La biotech montpelliéraine Sensorion, spin-off de l'Institut des Neurosciences de Montpellier et spécialisée dans le développement de thérapies innovantes autour des pertes d'audition et des pathologies de l'oreille interne, annonce la nomination au poste de directrice scientifique de Nora Yang, spécialiste en thérapie génique et maladies rares.

Titulaire d'un doctorat en chimie de l'Université de Californie, à San Diego, et du Gene Expression Laboratory du Salk Institute for Biological Studies, Nora Yang possède également un master en management de la Stanford Graduate School of Business.

Elle arrive chez Sensorion forte d'une grande expérience en management dans les secteurs industriel pharmaceutique et biotech, dans les universités et le secteur public. Le Dr Nora Yang a en effet exercé des postes de direction au sein des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, d'Amgen Inc. et d'Eli Lilly & Co, avant de cofonder Stratify Therapeutics LLC où elle était directrice scientifique. Elle a beaucoup œuvré dans le développement de thérapies géniques au stade clinique visant à traiter des maladies monogéniques.

Chef de file pour conquérir le marché américain

Nora Yang sera basée aux États-Unis et pilotera l'organisation préclinique des laboratoires de recherche de Sensorion à Montpellier. Elle dirigera également le développement de collaborations entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, notamment avec l'Institut Pasteur, partenaire de Sensorion.

« Nora Yang sera par ailleurs chef de file de notre stratégie d'expansion sur le marché américain », indique Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion.

Créée en 2009, Sensorion emploie aujourd'hui une trentaine de salariés et prévoit de monter à 45 fin 2021, avec le recrutement de profils scientifiques, ingénieurs et techniciens.

En septembre 2020, la biotech avait levé 31 millions d'euros auprès de ses actionnaires (Invus et Sofinnova Partners) et de nouveaux investisseurs américains et européens. Le 15 décembre 2020, c'est le Suisse Sonova, leader dans le domaine des solutions auditives, qui annonçait acquérir une participation de 3,7% au capital de Sensorion par le biais d'une souscription à une augmentation de capital réservée pour un montant brut total de 5 millions d'euros.