Septeo boucle 300 recrutements et lance une académie

Devenu leader européen de la LegalTech depuis, notamment, l'absorption du Parisien Legal Suite et devant gérer une forte croissance, le groupe Septeo annonce qu'il ouvrira, le 10 décembre, une nouvelle académie dédiée au recrutement de tous ses pôles métiers. Quelques mois plus tôt, le Montpelliérain avait lancé la Genapi Academy (du nom de l'éditeur de solutions logicielles pour le notariat), un dispositif visant à faciliter les embauches au sein de cette filiale, dans les services développement, support clients et support financier.

"Les canaux de recrutement traditionnels ne répondaient pas suffisamment à nos exigences et afin de conserver le niveau de qualité qui a fait la réputation de Genapi, nous avons dû lancer un plan de recrutement massif pour accompagner nos clients", témoigne Guillaume de Bruc, directeur général adjoint de Genapi.

De vastes plans de recrutement

Septeo s'apprête donc à lancer la Septeo Academy, qui va étendre ce dispositif à ses autres pôles métiers, dont les filiales Secib (solutions pour avocats), SPI (professionnels de l'immobilier), Legal Suite (juristes d'entreprise), etc. Dans un premier temps, une session baptisée Septeo Technical Academy sera ouverte le 10 décembre, et centrée sur les besoins des services support client de Genapi et Secib.

En effet, Septeo confirme qu'il vient de boucler un plan de 300 recrutements sur la seule année 2018, et ses besoins de main d'oeuvre ne semblent pas devoir faiblir. Le groupe annonce que le nombre d'embauches en 2019 devrait être encore plus élevé.

"En 2018, notre groupe poursuit une trajectoire de développement forte avec une stratégie claire et prometteuse. Pour soutenir ce développement, nous nous étions fixés des objectifs ambitieux en terme de recrutement. Nos objectifs en 2019 le seront encore davantage", confirme Florent Camazon, DRH de Septeo.

Spécialiste des technologies pour les professions juridiques libérales, Septeo compte 10 000 clients et 10 000 utilisateurs (notaires, avocats, gestionnaires de biens immobiliers et PME). Le groupe emploie près de 1 000 collaborateurs et affichait un objectif de 130 M€ sur 2018.