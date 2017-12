Septeo : 2 opérations de croissance externe pour la fin 2017

Porté par une croissance organique de l'ordre 22 % (25 % pour Genapi), le groupe Septeo affiche 106 M€ de CA en 2017 et veut atteindre 125 M€ en 2018. Cette année, il a également finalisé deux opérations de croissance externe : avec Online Partner sur son pôle de transformation numérique (Matilan) et MP Connect sur le pôle immobilier.

Une dernière opération, "beaucoup plus importante", d'après Philippe Rivière, P-dg de Septeo, devrait intervenir d'ici fin décembre et concernera une nouvelle activité, en lien avec le milieu juridique.

"Avec Helios, on capitalise sur une solution plus moderne, détaille Philippe Rivière, avec nos clients et ceux de notre nouvelle acquisition, nous atteignons plus de 50 % de parts de marché sur ce segment de la location saisonnière."