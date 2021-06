La startup Kuzzle expérimente la smart logistique avec La Poste

LA TRIBUNE - Kuzzle est une startup montpelliéraine, spin-off de Kaliop (spécialisée dans la transformation digitale), qui édite une plateforme IoT open source et des logiciels experts, permettant le traitement en masse de données hétérogènes issues de l'internet des objets. Quelles sont les applications de cette technologie aujourd'hui ?

Jacques Le Conte - La solution intègre des fonctionnalités avancées telles que la sécurité et l'authentification, la gestion des API et des données temps réel, la géolocalisation ou le géo-fencing. Nos logiciels experts sont spécialisés sur des verticales métiers : smart-city, smart-building et la smart-industrie, ce dernier segment englobant la logistique et le transport. La ville ou un bâtiment ou encore une usine se retrouvent à être de plus en plus "IoTisés" pour faire remonter des infos via des capteurs et mieux optimiser leur gestion. L'open source est gage d'agilité, d'évolutivité, de sécurisation, et donc de pérennité du choix technologique, mais aussi, elle donne la main à l'acteur public ou privé sur les données.

Qui, aujourd'hui, est équipé de votre solution ?

Jacques Le Conte - Nous équipons 1.100 collectivités locales en France, par exemple pour la gestion de l'éclairage public, pour la gestion des points d'apport volontaire de déchets verre - les capteurs mesurent les taux de remplissage pour optimiser les tournées de collecte-, pour les mobilités - identifier à distance les places disponibles dans les parkings - ou pour optimiser la qualité de l'air dans les bâtiments publics. Dans le smart-building, nous pouvons équiper ceux qui gèrent un parc immobilier, que ce soit des logements, des salles de classes ou du tertiaire... La solution Kuzzle a notamment été déployée pour le laboratoire pharmaceutique Biogen aux États-Unis, le média britannique William Reed, la SNCF, le groupe Bouygues Construction, le Syndicat d'Energie du Finistère, l'Institut de Santé Publique en France.

Lors du salon VivaTech, Kuzzle a été invitée par le groupe La Poste pour présenter une expérimentation menée conjointement en matière de smart-logistique. De quoi s'agit-il ?

Jacques Le Conte - Pour suivre les évolutions de la société et répondre aux besoins des Français, La Poste innove. Le sujet de la géolocalisation outdoor a très largement été couvert mais il reste encore complexe et coûteux à mettre en œuvre. L'IoT est un maillon essentiel pour améliorer la supply-chain. Dans ce cadre, le Lab Paris du Groupe La Poste s'est rapproché de Kuzzle pour mener une expérimentation de smart-logistique. La solution développée facilite et améliore le suivi des flottes de conteneurs. Géolocalisés dans une application de supervision, les conteneurs, connectés au tracking d'assets, sont suivis en temps réel sur une carte de France, afin d'intervenir rapidement en cas d'incident et ainsi améliorer les services de proximité... L'expérimentation a démarré en avril 2021 sur une petite flotte. Pour le moment, les capteurs géolocalisent mais demain, on pourra intégrer d'autres mesures sur nos capteurs, on envisage d'intégrer la température par exemple. Il s'agit d'une phase d'expérimentation-pilote avant un éventuel déploiement à l'échelle.

Fabrice Plateau, vous êtes le directeur Innovation IT BSCC (Branche service courrier colis) du groupe La Poste. Quelle était votre problématique ?

Fabrice Plateau - Nous cherchions une solution ouverte open-source et accessible, pour nous permettre de tracer des caisses mobiles, c'est à dire des demi-containers posés sur des camions qui transportent des colis et des lettres. Nous voulions pouvoir les suivre en temps réel pour être en capacité de donner une information sur l'heure de leur arrivée pour nos équipes qui ont ainsi le temps de se préparer. Nos clients nous demandent un suivi de leur courrier et c'est aussi important pour notre qualité de service. Et demain, on espère pouvoir suivre individuellement les colis.

Quel est l'atout de la solution de Kuzzle et qu'en attendez-vous concrètement ?

Fabrice Plateau - Aujourd'hui, vingt capteurs IoT ont été placés à l'intérieur des caisses mobiles. L'avantage de Kuzzle, c'est qu'il est plutôt agnostique sur son approche donc on peut par exemple utiliser différents types de capteur sur la plateforme Kuzzle. Ce qui ne nous bloque pas avec un seul fabricant de capteurs. Ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir aller sur d'autres types de mesures dans d'autres situations, par exemple sur des voitures de facteurs. A La Poste, nous aimons bien les cycles longs, donc cette expérimentation va durer au moins toute l'année 2021. Ensuite, ce il s'agira de prendre une décision d'investissement.

Jacques Le Conte, quelles sont les autres avancées de Kuzzle sur la logistique ?

Jacques Le Conte - Il y a aujourd'hui 100 millions de containers qui transitent dans le monde. C'est une gestion énorme et la limite de la gestion humaine est atteinte, c'est là que l'IoT devient utile... Nous avons signé avec un géologisticien (nom non communiqué, NDLR) qui fait du transport multimodal, un transit coûteux en raison des volumes et l'incertitude de certains modes de transports. Il y a encore peu d'IoT dans ce secteur. Quand on voit que la Poste commence seulement à connecter ses containers en 2021 ! La logistique est vraiment un des métiers que nous voulons investir.

Le marché de l'IoT est ultra-concurrentiel. Quelles perspectives avez-vous ?

Jacques Le Conte - C'est vrai mais l'IoT est encore nouveau et il reste des opportunités incroyables. C'est un marché de 1.000 milliards de dollars dans le monde ! La smart-industrie, l'industrie 4.0, est une nouvelle verticale pour nous. Notre solution porte sur tout ce que manipule une industrie. Par exemple, on peut équiper des outils pour savoir où ils sont et connaître leur utilisation. Ainsi, Bouygues Construction utilise Kuzzle pour gérer certains gros outils sur ses chantiers. Nous avons lancé nos solutions smart-industrie début 2020 et nous commençons à signer les premiers clients.

Où en est Kuzzle de son développement ?

Jacques Le Conte - Créée en 2016, Kuzzle est rentable depuis son 2e exercice, et a enregistré une très forte croissance, en moyenne de +110% par an depuis trois ans, avec un chiffre d'affaires de l million d'euros en 2020. Nous avons aujourd'hui 15 salariés, et à ce jour, sept postes sont ouverts au recrutement. Nous avions envisagé d'ouvrir un bureau à New York, mais nous nous sommes finalement recentrés sur le territoire français. Nous préparons un cap international à partir de 2022, pour ouvrir des bureaux en Europe et s'organiser pour développer les US en 2023 et l'Asie en 2024.