Ce que disent les (bons) résultats d’Osmozis sur la digitalisation des campings

« Dans la vie d'Osmozis, soit quinze années d'existence, c'est la première fois que tous les feux sont au vert, souligne avec satisfaction Gérard Tremblay, cofondateur et P-dg de l'entreprise Osmozis, spécialiste de la digitalisation des campings et villages-vacances, au moment de commenter ses résultats financiers. 2021 nous a permis d'avoir une organisation interne optimisée, des produits validés par le marché et en déploiement et un marché qui est mature et prêt. Aujourd'hui, nos clients, qui ont été aidés pour traverser la crise sanitaire, ont de l'argent et ils investissent. Par exemple, en octobre, nous avons réalisé + 240% de nos objectifs... Les gérants de campings sont sensibles à éviter le gaspillage et à préserver les ressources naturelles. »

L'entreprise, basée à Clapiers (Hérault) et qui emploie 80 salariés, propose des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée des centres de vacances : accès wifi, paiement dématérialisé, serrures connectées, gestion des interventions techniques, conciergerie numérique, vidéo surveillance, alertes sonores, pilotages des consommations d'eau et d'électricité.

Osmozis annonce ainsi équiper à ce jour quelque 2.100 sites en Europe, en France essentiellement où elle revendique 30% du parc dotés de ses services connectés. Soit au total, 300.000 emplacements, 30.000 bornes d'accès wifi et 4.000 objets connectés déployés.

« Les meilleurs résultats de l'histoire d'Osmozis »

Sur son exercice 2020-2021, clos au 31 août 2021, Osmozis a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros (contre 8 millions d'euros sur l'exercice 2019-2020), soit une croissance de 20% par rapport à une année précédente affectée par la crise sanitaire. L'entreprise avait d'ailleurs procédé à six licenciements économiques début 2021. Elle dit avoir retrouvé aujourd'hui son niveau 2020, soit 80 salariés, mais ne prévoit pas recruter prochainement.

« Sur cet exercice, notre activité a été affectée en avril 2021 jusqu'à la mi-mai mais aussi dans les stations de ski où les remontées mécaniques étant fermées, il y avait moins de monde (Osmozis équipe les résidences vacances de montagne, notamment l'enseigne Odalys, NDLR), indique Gérard Tremblay. Nous avons donc perdu entre 400.000 et 500.000 euros de chiffre d'affaires... Mais nous présentons toutefois aujourd'hui les meilleurs résultats de l'histoire d'Osmozis. Nous avons nettement accéléré le déploiement de nos services Premium qui rencontrent un franc succès auprès des exploitants de camping. Cette forte accélération de la croissance nous permet de tirer profit du travail effectué sur la maîtrise des charges et la structure du groupe, avec à la clé le retour à la profitabilité et un résultat net d'un million d'euros. »

Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement atteint 6, 03 millions d'euros, en hausse de + 78%, « grâce au doublement du chiffre d'affaires des services connectés à destination des exploitants et grâce à la conversion de la consommation périodique wifi en wifi premium », indique le groupe. La consommation périodique wifi, quant à elle, ressort à 3,5 millions d'euros, en baisse de 23%, « en lien avec la stratégie d'Osmozis de transformer cette consommation en wifi Premium à plus forte valeur ajoutée, cette offre n'étant plus commercialisée depuis le 1er septembre 2021 afin d'accélérer cette conversion ».

Des stocks de serrures connectées

Au cours de cet exercice, Osmozis a accéléré l'investissement dans son parc de bornes et d'objets connectés pour soutenir la demande croissante pour ses solutions. L'entreprise a ainsi « constitué des stocks, notamment des serrures connectées, en vue de l'exercice à venir et en anticipation des tensions sur le marché des composants électroniques, ce qui a mécaniquement diminué la trésorerie disponible sur l'exercice ».

Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid, Osmozis conditionne la réalisation de son ambition à la stabilisation de la situation sanitaire à partir du printemps 2022 : « Notre ambition pour l'exercice à venir est de poursuivre cette trajectoire, à la fois sur l'activité et sur la rentabilité, en continuant de nous appuyer sur nos 2.100 clients long terme pour déployer notre gamme de solutions et sur notre capacité d'innovation », assure Gérard Tremblay.

Parmi les sujets d'innovation à venir : des solutions avancées pour le mobil-home connecté (sécurité, confort, gestion des ressources eau-électricité-gaz, connectivité...), sur un marché potentiel qu'Osmozis estime d'environ 2,5 millions de mobil-homes en Europe.