Comment Woosmap Indoor, sorte de "GPS intérieur" lancé par Web Geo Services, va vous guider

Début d'année en fanfare pour l'entreprise montpelliéraine Web Geo Services, spécialisée dans le geofencing, les technologies de cartographie et de géolocalisation pour le commerce via Woosmap, sa plateforme de géolocalisation intelligente.

Tout d'abord, elle est l'une des 120 entreprises retenues par la Mission French Tech et Bpifrance pour le dispositif French Tech 120, qui cible les startups françaises prometteuses ayant atteint un certain stade de maturité, confirmé par leurs investisseurs et/ou l'hypercroissance de leur chiffre d'affaires. C'est la première fois qu'elle figure dans cet indice prestigieux, très porteur de visibilité au niveau national mais aussi international.

« Cela traduit une chose importante, c'est que la géolocalisation est devenue un "must have" dans la digitalisation des parcours clients, une discipline à part entière qui n'est plus une option », réagit Jean-Thomas Rouzin, co-fondateur (avec Mathias Fliti) et directeur général délégué de Web Geo Services.

Le dirigeant rappelle les usages et les atouts du geofencing en ces termes : « L'idée du geofencing est de détecter quand l'utilisateur entre ou sort d'une zone géographique. Le nombre de recherches de magasins "à proximité" sur les smartphones a été multiplié par 30 depuis dix ans, et continue d'augmenter en 2022. Or, une étude Médiamétrie montre que 80% des utilisateurs sont prêts à partager leurs données personnelles, et notamment leur géolocalisation, en échange d'avantages consommateurs... Un dernier exemple qui illustre très bien l'impact du geofencing 2.0, c'est McDonalds : avec la pandémie de Covid-19, le click & collect est devenu la norme pour les fast-foods, mais grâce au geofencing 2.0, McDonalds est allé encore plus loin, en lançant en août 2021 un service baptisé Click & Ready. L'idée est que la commande est envoyée en cuisine dès que le client s'approche physiquement du point de vente. Au moment où vous entrez dans le restaurant McDonalds, votre commande est déjà prête ! ».

Cheminements et interfaces de guidage

L'entreprise compte plus de 450 clients, essentiellement dans les secteurs de la distribution (Carrefour, Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, Boulanger, Jardiland, L'Oréal, LVMH, Nissan, KFC...), du transport, des mobilités et du voyage (Accor Hôtel, B&B Hôtels, SNCF, Heetch), ou de la logistique comme La Poste. Web Geo Services, qui emploie 90 salariés, réalise la moitié de son chiffre d'affaires (non communiqué) à l'export et a ouvert des filiales au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Inde (Bombay) et à Singapour.

Son autre actualité, c'est le lancement, en ce mois de février 2022, de Woosmap Indoor.

« Il s'agit de connecter cartographie et géolocalisation outdoor avec cartographie et géolocalisation indoor, explique Jean-Thomas Rouzin. C'est à dire qu'on cartographie l'intérieur d'un bâtiment - ça peut être un magasin, un aéroport, une gare, un hôpital, un campus universitaire, des bureaux - avec les points d'intérêt, les cheminements possibles et des interfaces de guidage, afin de proposer des services géolocalisés continus entre l'extérieur et l'intérieur. L'idée, c'est de rendre service, de faire gagner du temps aux gens en leur permettant de s'orienter et de découvrir les services disponibles alentours. C'est une sorte de GPS intérieur... Par exemple, Woosmap Indoor permet de géolocaliser le magasin qui détient un produit en stock et de conduire le client jusqu'au produit en question dans les rayons. Ou encore de guider un voyageur jusqu'au bon quai dans une gare ou vers la porte d'embarquement dans un aéroport. »

Selon le dirigeant, les secteurs les plus intéressés sont d'abord les transports, la grande distribution ou la santé.

« C'est tout nouveau et nous pensons que c'est un secteur qui va exploser », ajoute-t-il.

Il y a un an, en février 2021, Web Geo Services avait lancé une offre de service dans le secteur où elle n'était pas encore présente : le secteur bancaire. Jean-Thomas Rouzin indique avoir « commencé à travailler avec le marché et une première version est sortie, que nous testons avec des banques et des fintech (il ne communique volontairement pas les noms, NDLR), et les premiers résultats sont positifs ».