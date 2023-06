IoT, transports et mobilité : Synox multiplie les nouveaux applicatifs

Le 9 juin dernier, l'entreprise montpelliéraine Synox, spécialisée dans l'internet des objets, organisait un événement sur la question « Comment l'IoT révolutionne-t-il le transport et la mobilité ? ».

« Les questions autour de l'IoT ne sont pas toujours abordées de manière pertinente pour les utilisateurs finaux car on a affaire à des objets complexes, souligne Emmanuel Mouton, le fondateur et dirigeant de Synox, également président du cluster régional Digital 113. L'objectif est donc de simplifier, de faire œuvre de pédagogie, et bien sûr d'évangéliser. Mais aussi de faire parler nos clients sur leurs problématiques et leurs écueils pour faire progresser les applications. »

Lire aussiSynox (IoT) accélère à l'international, sur les transports et sur le bâtiment

L'entreprise, éditrice de plateformes intégratrices de solutions IoT (45 salariés, 4,3 millions d'euros de chiffre d'affaires), annonce aujourd'hui la gestion de quelque 110.000 objets connectés via ses plateformes. Et sur le secteur des mobilités et des transports, ils sont légion.

L'un des axes principaux de déploiement de l'IoT est celui de la gestion de parcs de véhicules des entreprises, du vélo au poids lourds jusqu'à l'engin de chantier. Le dirigeant de Synox annonce aujourd'hui l'équipement de 1.000 véhicules par mois pour la gestion de flottes de près de 90 clients, et la signature prochaine « de grosses flottes de véhicules à l'étranger ».

Un algorithme d'éco-conduite

« Sur les véhicules légers et les utilitaires, c'est bien lancé, et sur le poids lourds, nous démarrons, en partenariat avec l'équipementier Continental avec qui nous avons signé en 2022, avec l'idée de fournir au client final des données sur le kilométrage, la consommation de carburant mais aussi les anomalies moteur, commente Emmanuel Mouton. Nous travaillons aussi à ajouter un algorithme d'éco-conduite qui sortira cet été. »

De nouveaux segments s'emparent de plus en plus de l'IoT : « Ce qui est nouveau, c'est le contexte métier qui change et nous incite à adapter nos outils en fonction des besoins et des impératifs de chaque nouvel applicatif », souligne Emmanuel Mouton.

Ainsi, l'entreprise travaille-t-elle avec le fabricant de glacières pour le transport d'organes E3 Cortex, qui souhaite pouvoir assurer l'indispensable traçabilité des températures et géolocaliser ses glacières afin de pouvoir les récupérer une fois vidées à l'hôpital.

« Nous avons démarré une expérimentation ensemble il y a plus d'un an et aujourd'hui, c'est en production, raconte Emmanuel Mouton. Les premiers clients sont en Suisse. La nouvelle version permettra d'utiliser notre solution dans les avions où les équipements doivent être éteints tout en continuant à mesurer les données, et dont il faut donc programmer la mise en veille. »

Synox et l'entreprise montpelliéraine ELA Innovation (capteurs industriels sans fil) travaillent sur un projet en commun : l'identification d'équipements (brancard, appareil à oxygène, etc.) dans des ambulances.

« Le projet est en cours d'expérimentation : nous allons tester la solution dans l'été avec le carrossier Gruau, spécialisé dans les ambulances », indique Emmanuel Mouton.

La ZFE, contraintes et nécessités

L'IoT fait aussi son chemin dans la ville... Emmanuel Mouton le rappelle, « 1,7 milliards de colis circulent chaque année en France : pour optimiser le transport et réduire son impact, il faut savoir par où ces colis passent ». D'où la nécessité d'une traçabilité dans la logistique urbaine. Sur la Ville de Montpellier, une expérimentation est en cours sur le fameux dernier kilomètre via un projet collaboratif auquel participe Synox et Services Ecusson Vert (logistique urbaine écologique).

« Nous avons fait la démonstration de la performance du dispositif, mais nous restons bloqués sur la problématique d'accès aux données des gestionnaires de colis qui ne veulent pas les partager pour des questions de concurrence, ce qui permettraient pourtant de mutualiser le dernier kilomètre, explique Emmanuel Mouton. Les politiques doivent légiférer sur ce point, et les collectivités pourraient contraindre les gestionnaires de colis via la ZFE : pas de données, pas d'autorisation d'entrée dans la ville ! »

Lire aussiE-commerce : le blocage de l'open data fige l'innovation dans la bataille du dernier kilomètre à Montpellier

Autre sujet de taille dans les grandes métropoles, qui nécessite le recours aux mesures et donc aux données : les ZFE (zones à faibles émissions).