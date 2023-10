Pickeos booste ses innovations en logistique et ouvre une filiale à Barcelone

Déjà prix de l'innovation SITL (salon du transport et de la logistique) pour son Go-to-light, système de guidage lumineux à travers les entrepôts, Pickeos se voit à nouveau récompenser au SITL mais aussi à la Paris Retail Week 2023 (Salon international du e-commerce et du retail) pour sa dernière innovation Optistock.

« En termes d'innovation logistique, nous avons pris le contrepied de la mode actuelle de la robotique qui implique des projets longs et coûteux, indique Yannick Page, le fondateur de Pickeos. Nos solutions, à un prix très abordable, permettent aux opérateurs d'être plus rapides et nous avons chez nos clients des retours de productivité dépassant celle des robots. »

Créée en 2016 à Caveirac (Gard), Pickeos a développé puis commercialisé le Go-to-light, dispositif lumineux constitué de rubans LED placés sur les étagères ou les rayonnages. La solution, qui vise à optimiser les opérations logistiques, se combine avec une application logicielle. La société a par ailleurs développé une solution sans fil qui permet d'équiper les chariots de préparation de commande, cette version mobile offrant la possibilité de préparer jusqu'à trente commandes en même temps.

Alternative aux casques vocaux

Pour compléter son Go-to-light, Pickeos vient de concevoir Optistock, solution de gestion des rotations de stocks, toujours par guidage lumineux.

« En un clic, le responsable logistique peut évaluer la bonne tenue et la l'organisation de son entrepôt, ce qui rend le picking plus ergonomique pour ses opérateurs, assure le dirigeant. Depuis l'application, les fortes rotations s'allument en vert, les moyennes en bleu et les faibles en rouge. Allée par allée, face au produit, l'opérateur peut ainsi réimplanter immédiatement ses stocks pour optimiser ses pickings futurs et réduire déplacements et pénibilités. »

Sortie en début d'année, l'innovation a été testée avec le distributeur La Brosse & Dupont.

Pour compléter son offre, Pickeos vient de lancer sa solution Touch, système intuitif et sans scan de rubans tactiles LED, permettant à l'opérateur de valider ses opérations.

« La recherche de cette innovation technologique nous a pris trois ans, indique Yannick Page. Tout son intérêt provient du fait que, grâce au ruban LED avec sensibilité tactile, l'opérateur peut interagir avec l'ensemble du rayonnage pour la validation d'actions, la demande de réapprovisionnement... C'est une vraie alternative à l'utilisation de casques vocaux. »

Installé en pré-série chez un premier client, la solution Touch est en cours de déploiement industriel. Pickeos ambitionne d'équiper cinq sites d'ici la fin de l'année. L'innovation intéresse également le milieu militaire pour la logistique de certains appareils nécessitant d'avoir des systèmes déconnectés en terme d'infrastructure informatique.

250 sites équipés

Pickeos, qui emploie 15 salariés, produit en moyenne chaque année 2.000 boîtiers Go-to-Light mis à disposition de ses clients sous forme de contrats de locations trimestrielles.

Ciblant les secteurs de l'industrie, du e-commerce et de la logistique, la société a commencé par équiper des enseignes comme CDiscount, S&M Logistic ou Leclerc Drive. Elle compte aujourd'hui 80 clients, soit environ 250 sites équipés, dont celui d'Etam, avec plus de 20 kilomètres de LED sur trois entrepôts et, dernièrement, Cultura pour sa zone de retrait de services.

Déjà présent, grâce à ses clients, au Vietnam, en Inde et en Italie, Pickeos veut accélérer son déploiement international, en commençant par l'Espagne où la société ouvre une filiale.