Logistique vaccins : ELA Innovation lance son capteur de température

L'entreprise montpelliéraine ELA Innovation développe depuis plus de vingt ans des balises et capteurs industriels sans fil répondant à de nombreuses applications comme la localisation indoor/outdoor de personnes et d'équipements, la supervision de la température, la détection de mouvement ou encore de contact magnétique.

En réponse à la crise, ELA Innovation vient de mettre au point un capteur de température Bluetooth Low Energy (sans fil) et 100% autonome, allant jusqu'à -80°C (et jusqu'à + 200°) pour fiabiliser et sécuriser le transport de certains vaccins anti-Covid, et ainsi répondre aux besoins des transporteurs.