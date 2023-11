Traitement des eaux usées domestiques : la greentech Aquatech Innovation lève 2 millions d’euros

La résilience est une grande qualité en tant que chef d'entreprise. La patience également. Geneviève Marais, la fondatrice et CEO de la startup montpelliéraine Aquatech Innovation,spécialisée dans le recyclage des eaux usées domestiques, est bien placée pour le savoir. Il y a deux ans, elle annonçait une première levée de fonds imminente d'un million d'euros. Mais la crise financière qui accompagnait la crise sanitaire du Covid-19 a retardé les discussions financières.

« J'ai fait le choix de retarder les choses pour rassurer les investisseurs et avoir une proposition cohérente, déclare Geneviève Marais. Notre carnet de commandes a commencé à se remplir en 2022, fin 2022 nous avions déjà doublé notre chiffre d'affaires. C'est ce qui a permis de faire la signature dans les meilleures conditions. Nous ne communiquons pas sur les chiffres de l'entreprise, mais je peux vous dire que nous sommes sur une courbe à trois chiffres, une croissance assez forte et qui va continuer. »

Cette levée de fonds de 2 millions d'euros a été réalisée auprès de Calao Finance, une société de gestion de capital-investissement indépendante, et les fonds régionaux Solifaro (filiale de capital-investissement des Caisses régionales de crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée) et Sud Mer Invest (filiale du groupe Banque Populaire du Sud).

Des solutions brevetées

Fondée en 2018 à Montpellier, Aquatech Innovation a désormais pour ambition de devenir le leader des solutions d'économie d'eau à destination des professionnels, notamment dans le tourisme de plein air et les structures portuaires. Aujourd'hui, ce sont quatre lignes de produits modulaires, toutes composées de solutions brevetées, qui sont proposées aux entreprises afin de couvrir l'ensemble du cycle de l'eau. À commencer par la collecte des eaux usées puis leur traitement assuré, selon la startup de façon « 100% biologique ».

« Nous nous occupons du traitement des eaux usées domestiques, c'est-à-dire produites par l'homme, détaille Geneviève Marais. Nos clients sont des ports, des campings, des endroits où la concentration humaine est très importante sur un temps donné. On va pouvoir agir auprès d'eux sur l'ensemble du cycle de l'eau, à commencer par la collecte des eaux usées. Pour un port, cela veut dire aller chercher les effluents à bord du bateau, un milieu très contraint. Si on ne peut pas transférer les eaux usées sur le réseau de ville, il faut les traiter sur place. Pour un port, cela va être une station d'épuration en flottant. »

Ainsi, les eaux usées sont traitées au plus près de leur lieu d'émission avec un rejet en milieu naturel en qualité "eau de baignade". En 2024, une station de traitement va d'ailleurs être testée en bord de Seine dans le cadre d'une expérimentation de la Métropole du Grand Paris alors que les JO de Paris ambitionnent de rendre la Seine baignable.

Un doublement des effectifs prévu à l'horizon 2025

L'entreprise a également développé toute une gamme modulaire relative au recyclage de l'eau destinée à ses « dizaines de clients, autant dans l'environnement portuaire que dans le milieu de l'hôtellerie de plein air », comme l'utilisation des eaux usées grises pour l'irrigation des espaces verts, le recyclage de l'eau des douches et lavabos pour alimenter les chasses d'eau, ou encore la récupération des eaux de lavage de filtre des piscines pour la réinjecter ensuite, à hauteur de 80%, dans la piscine. Sans oublier un outil de pilotage digital permettant de réguler la consommation d'eau (et l'éventuelle surconsommation des touristes), surveiller l'état des installations (fuites) et donc maîtriser ses coûts.

« Nos innovations sont un assemblage technologique entre le savoir-faire de nos équipes techniques issues du terrain et une nouvelle génération de type développeur informatique », se félicite la fondatrice d'Aquatech Innovation.

D'après la dirigeante, cette levée de fonds « devrait permettre le doublement de ses effectifs d'ici fin 2025 » alors que l'entreprise compte aujourd'hui 15 salariés. Le recrutement concernera des profils de "techniciens maintenance, opérationnels sur le terrain et ingénieurs ». L'entreprise est toujours incubée au BIC de Montpellier et est basée à Cap Alpha en attendant de trouver ses propres locaux sur le territoire métropolitain.

Bientôt une empreinte eau ?

Selon Aquatech Innovation, « le marché mondial du traitement de l'eau est évalué à quelque 200 milliards de dollars annuels et le recyclage des eaux usées est en retard en France avec seulement 1% des flux traités contre 9% en Espagne et 5% en moyenne dans l'Union Européenne ». La startup revendique un véritable engagement écologique alors que le sujet de l'eau est devenu omniprésent dans le contexte du changement climatique.

« Le sujet de l'eau est méconnu, souvent mal compris, les professionnels ne savent pas comment l'aborder, souligne Geneviève Marais. Aujourd'hui on parle beaucoup de l'empreinte carbone, mais je pense qu'il serait temps de s'intéresser à l'empreinte eau. Il va être nécessaire de pouvoir la quantifier, pour cela il faut la rendre compréhensible et accessible. J'ai fait le choix d'inclure dans l'ADN d'Aquatech une démarche impact très forte. Elle est labellisée dans sa démarche "entreprise engagée pour la nature" par l'Office français de la Biodiversité. »

Alors qu'une prochaine levée de fonds est déjà en réflexion pour « inscrire dans l'industrie du futur », Aquatech Innovation se dit de plus en plus plébiscitée par les promoteurs désireux d'intégrer à la construction de nouveaux immeubles des solutions de recyclage, notamment pour récupérer l'eau des douches pour arroser les espaces verts avoisinants. Des projets de ce type devraient voir le jour prochainement à Montpellier.