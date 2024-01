Maintenance prédictive : Asystom pactise avec l’industriel allemand WIKA et mise sur un bond à l’international

Comme l'indique le baromètre de France Industrie (voir encadré), « l'industrie 4.0 est une évidence pour tous »... La maintenance prédictive des équipements industriels est l'un des enjeux du secteur. En 2019, à l'occasion de la création de l'institut d'intelligence artificielle de Toulouse, une chaire de recherche portant sur l'IA et la maintenance prédictive avait été lancée, l'équipementier Continental ouvrant sa porte aux scientifiques pour réduire les pannes dans la production.

C'est sur ce créneau que s'est positionnée l'entreprise audoise Asystom (siège à Castelnaudary, mais R&D à Toulouse), spécialisée dans la maintenance prédictive et l'assistance au diagnostic pour l'industrie 4.0. Elle annonce la signature d'un partenariat stratégique avec le groupe industriel allemand WIKA (11.200 salariés), spécialisé dans les solutions de mesure industrielle de pression, de température, de niveau, de la force et du débit, ainsi que dans la technologie d'étalonnage.

« WIKA investit au capital d'Asystom, mais cela n'entraîne qu'une dilution minoritaire », indique à La Tribune Pierre Naccache, président cofondateur d'Asystom (16 salariés), qui ne communique pas sur le montant investi ni sur son chiffre d'affaires.

La solution conçue par Asystom pour l'assistance au diagnostic de fonctionnement des machines industrielles prend une empreinte opérationnelle détaillée d'un équipement, pour ensuite surveiller en temps réel toute déviation ou dysfonctionnement. Combinant des capteurs et des diagnostics avancés de l'état des machines grâce à des informations acoustiques et vibratoires, l'outil AsystomAdvisor, assisté par l'intelligence artificielle, permet ainsi d'alerter en amont sur une éventuelle panne de machine, et de visualiser instantanément ses causes probables, promettant aux manufacturiers d'optimiser leurs processus industriels et de prolonger la durée de vie de leurs machines.

« En phase d'accélération »

La solution d'Asystom est aujourd'hui installée « dans plus de 100 sites industriels, en France et à l'international, dans des secteurs d'activité variés, avec une forte traction dans le secteur industriel de l'énergie - oil & gaz et bientôt nucléaire -, dans l'industrie de l'environnement - traitement et distribution de l'eau, ou traitement des déchets - et dans l'industrie pharmaceutique », indique Pierre Naccache. Parmi ses références figurent déjà Airbus, Suez, Terreal, Trimet Aluminium, Total, Shell, Boehringer Ingelheim, Sanofi, Anglian Water ou Imerys.

Le partenariat avec WIKA devrait fortement renforcer l'expansion internationale d'Asystom, « avec un accent particulier sur le marché nord-américain », précise le dirigeant, d'autant que l'entreprise audoise prépare la sortie d'une nouvelle application (sur laquelle elle reste discrète).

« Nos efforts constants en R&D et notre étroite collaboration avec de nombreux groupes industriels nous ont permis de mettre au point une solution IoT pour l'optimisation des outils de production, simple à installer, autonome, adaptable et interopérable, pour une surveillance à distance puissante d'un large éventail d'équipements et une assistance au diagnostic, déclare Pierre Naccache. Nous avons beaucoup travaillé à prouver cette technologie et l'attractivité du marché, et ce partenariat avec WIKA, qui est lui-même fabricant, nous crédite et reflète la confiance du monde industriel dans notre technologie. Nous sommes aujourd'hui en phase d'accélération. WIKA, qui dispose d'une très grosse force de vente, va distribuer notre solution en l'intégrant dans son portefeuille produits. »

« Un marché qui rentre en maturité »

Le dirigeant évoque un potentiel de « plusieurs dizaines de millions d'euros », avec l'objectif de passer sa part export de 60% à 80%. Asystom travaillant avec des sous-traitants en Occitanie, il assure avoir « la capacité de multiplier la production sans problème ».

« Asystom et sa solution de pointe s'alignent parfaitement avec la stratégie de WIKA, axée sur l'innovation, écrit dans un communiqué du groupe Thomas Hasenoehrl, vice-président des Systèmes et Solutions IoT chez WIKA. Ce partenariat souligne une vision commune pour la conquête du marché du suivi de processus intelligents, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'évolution de l'industrie. »

En 2020, Asystom avait opéré une levée de fonds de 1,5 million d'euros auprès de quatre Family offices, de Bpifrance et de la Région Occitanie, afin de financer son accélération à l'international et d'amplifier sa R&D notamment sur l'intégration d'intelligence artificielle.

« Nos concurrents sont des startups ou de grosses structures fabricants des IoT ainsi que des fabricants d'équipements industriels ayant développer leur propres systèmes, observe Pierre Naccache. C'est un marché qui rentre en maturité. »