Load Stations veut disrupter le marché de la recharge des flottes de véhicules électriques

En augmentation constante, l'électromobilité a franchi un cap en 2023 avec un million de véhicules électriques immatriculés en France. Au dernier trimestre, plus de 118.000 points de recharge ont été ouverts au public (supermarchés, parkings, stations en voierie...), un million aux particuliers (résidentiel collectif ou individuel) et 709.000 aux sociétés (sources : open data Enedis).

« Le marché français de la mobilité électrique est l'un des plus dynamiques en Europe, rappelle Clément Molizon, délégué général de l'Avere (association pour le développement de la mobilité électrique). Pour autant, les entreprises, particulièrement les plus grandes, sont un peu à la traîne et ne prennent toujours pas leur juste part de la transition vers le véhicule électrique. »

Alors que la loi impose aux entreprises possédant une flotte de plus de 100 véhicules de commander 10% de modèles électriques ou hybrides rechargeables - le quota passe cette année à 20% puis ce sera 40% en 2027 et 70% en 2030 -, les résultats de la dernière étude de Transport et Environnement (T&E) sont accablants : 60% des entreprises visées par la loi ne respectent pas les quotas.

Faire adhérer les collaborateurs

Principaux freins avancés : le prix d'achat des véhicules, la recharge au travail pour les entreprises ne disposant pas de leur propre foncier et la recharge à domicile pour les collaborateurs. C'est justement cette dernière problématique qui a incité Virgile Arène à cofonder (avec Paul Flatry) la startup Load Stations.

« Entre télétravail, déplacements et turn-over des équipes, l'équation n'est pas simple pour optimiser la recharge des véhicules électriques à domicile et faire adhérer les collaborateurs à la mobilité électrique, constate l'ancien cadre de Vinci Energies. Cela nous a pris deux ans pour développer une solution simple, efficace et globale. »

80% des recharges se faisant au domicile des salariés, le reste en mobilité ou sur le site de l'entreprise, la startup nîmoise Load Stations (11 salariés) a développé une brique logicielle SaaS de supervision de bornes de recharge (Load Motion) et une partie hardware composée d'une prise connectée. Cette solution plug and play (Motion Box) permet au collaborateur de recharger son véhicule à domicile ou en mobilité, mais en charge lente (pas plus de 8 ampères). Connecté en wifi, le boîtier est directement relié au logiciel de supervision de manière à pouvoir remonter la consommation d'électricité et éditer facilement les notes de frais.

Des coûts divisés par 10

« Les grands comptes sont particulièrement intéressés par nos solutions de recharge nomade : pour 1.000 collaborateurs qui ont un véhicule électrique, l'installation de bornes électriques coûterait 2.000.000 euros. En passant par nos solutions de prises connectées à domicile, ils divisent leurs coûts par 10 et gagnent en flexibilité, assure Virgile Arène. Pas de mauvaise surprise pour le collaborateur, tout se fait en transparence, au coût réel et dans le respect des lois. »

Load Stations a également développé une seconde solution, La ClipCharge, dont la charge est plus rapide (16 ampères) mais qui nécessite une installation à domicile.

« Cette solution reste deux fois moins chère qu'une installation de borne électrique classique, promet le président de Load Stations. Nous sommes à ce jour les seuls à proposer ces deux innovations, les constructeurs se concentrant sur les bornes de recharge, un marché prometteur estimé, d'ici 2030, à 6 millions de bornes en France et 40 millions en Europe. »

Load Stations répond aux besoins d'installation de bornes classiques via un réseau d'installateur partenaires.

Mais le business model de la startup est basé majoritairement sur la vente du logiciel Load Motion sous forme de licence multi-tâches : tarification, paiement CB sans contact permettant au collaborateur de recharger son véhicule sur plus de 300.000 points de recharge partenaires en Europe, maintenance des bornes, gestion statistique, autorisation d'accès,... La startup nîmoise vient ainsi de décrocher la supervision de 500 bornes de recharge du parking de la défense à Paris et se prépare à signer un contrat avec un opérateur public.

Amérique du Nord et Maroc

Pour accélérer son développement, elle vient de lever 1,2 millions d'euros auprès de business angels (670.000 euros), du Crédit Agricole et de Bpifrance.

« Cette levée va permettre de renforcer nos pôles R&D et commercial avec le recrutement de six personnes, précise Virgile Arene. Dans les jours qui viennent, nous allons lancer la 4G sur notre Motion Box qui sera donc complètement nomade et nous allons proposer aux grands comptes une offre Smart & Green pour la gestion des flux énergétiques d'un bâtiment. Nous travaillons également sur de nouvelles innovations. »

Load Stations ambitionne de déployer 3.000 bornes cette année et table sur un chiffre d'affaire de 1 million d'euros. La startup vient déjà d'ouvrir une nouvelle levée en série A, cette fois de 4 millions d'euros, pour financer son ouverture à l'international.

« Nous souhaitons monter des centres de profit à l'étranger. Nous sommes accompagnés par Team France Export qui va booster notre intégration en Amérique du Nord et par la région Occitanie au Maroc », indique le président de Load Stations.

