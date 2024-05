Digitalisation des campings : pourquoi le groupe Passman rachète Osmozis

L'entreprise héraultaise Osmozis (basée à Clapiers) propose des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée des campings et centres de vacances. En 18 ans d'exercice, elle annonce un parc installé de 37.000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2.600 sites en Europe.

Cotée en bourse depuis 2017, elle devrait en sortir d'ici cet été à la faveur de son rachat par le groupe Passman. Elle a officialisé l'entrée en négociations exclusives avec Passman ce 23 mai.

Depuis 28 ans, le groupe Passman, basé à Lyon, Bruxelles et Marseille (160 salariés), accompagne la digitalisation les établissements hôteliers, de santé, de l'armée et du secteur tertiaire en général, avec des des solutions Wifi, IPTV, Affichage Dynamique, Chromecast, Téléphonie IP, Domotique. Il annonce « 7.000 clients en Europe et dans le monde ». Le groupe compte par ailleurs trois entités autonomes, acquises au fil des ans : Screen Services (société belge, historiquement leader TV/IPTV dans le secteur de la santé en Belgique), Taktik (société belge, concepteur de solutions de pointe d'IPTV et affichage dynamique), et Imagine Soft (société française, créateur de passerelles entre les systèmes de gestion des établissements et l'ensemble des solutions connectées du marché).

A l'issue de ces négociations exclusive, le groupe Passman lancera une offre publique d'achat de 88,56% du capital, en vue d'une opération qui devrait être finalisée « avant l'été, au plus tard à la fin de l'été », indique Pierre-Benoit Labbé, le directeur général, à La Tribune.

Synergies et développement à l'international

Osmozis, qui emploie 108 salariés, avait bouclé 2023 sur un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros. Ce rachat a vocation à booster son développement, notamment à l'international, via des synergies avec les autres entités du groupe Passman.

« Cette opération permet de rapprocher deux leaders du secteur de l'hospitalité, déclarent Frédéric Levy et Patrick Layani, dirigeants fondateurs de Passman, dans un communiqué. Ensemble, nous allons unir nos efforts pour apporter à nos clients un service et une technologie sans cesse améliorés, dans un contexte où les enjeux de connectivité sont devenus vitaux. Le groupe sera ainsi le premier fabricant de bornes Wi-Fi made in France. »

Pierre-Benoit Labbé, qui reste à son poste (tandis que les fondateurs d'Osmozis Gérard Tremblay et Yves Boulot vont investir dans le groupe Passman et œuvrer à son développement en Europe), ajoute : « Ce rapprochement va permettre à Osmozis de proposer d'autres solutions au service des camping, comme l'offre de télévision numérique IPTV et le Chromecast dans les mobil-homes, et à l'inverse au groupe Passman de proposer nos solutions connectées aux hôtels. L'objectif est aussi d'accélérer notre développement à l'international en s'appuyant sur les réseaux de partenaires européens ».

