LayerOps lance sa plateforme multicloud et hybrid cloud

L'adoption croissante du multicloud devient une réalité au sein des entreprises, l'usage de plusieurs fournisseurs cloud favorisant une diversification des fonctionnalités et des services proposés aux clients. Pour autant, le passage d'une entreprise au multicloud peut vite s'avérer complexe tant en termes d'expertise technique qu'en gestion de coûts, de licences, de consommation et bien sûr de sécurité. Ces dernières années ont d'ailleurs été marquées par des incidents majeurs ayant généré des interruptions de services et/ou pertes de données dans les entreprises. En 2023, un incendie comme celui du data-center de Clichy, qui est d'ailleurs l'une des zones de disponibilité de Google Cloud, avait alerté sur les fragilités du cloud...

Spécialisée dans le déploiement et la supervision d'applications web, la startup nîmoise LayerOps présente, à l'occasion du salon VivaTech (22 au 25 mai 2024 à Paris), sa toute première plateforme multicloud et hybrid cloud qui vise à faciliter la gestion opérationnelle pour les entreprises.

Résilience et souveraineté

Créé en 2019, LayerOps (trois collaborateurs), filiale de la holding NIM-HQ, a travaillé cinq ans pour mettre au point une solution qui permettrait aux équipes informatiques de se concentrer sur leur valeur métier plutôt que sur la gestion technique des différents fournisseurs.

« Notre vraie différence, par rapport à la concurrence est notre capacité à agréger les différents fournisseurs cloud, indique Nicolas Martinez, CEO de LayerOps. Les entreprises peuvent choisir de bénéficier d'une haute disponibilité en multi-fournisseurs ou de basculer de l'un à l'autre de manière transparente, sans avoir à se préoccuper de la gestion des différents clouds. La solution répond à quatre enjeux majeurs : la résilience, la continuité du service en cas de panne chez un fournisseur, la portabilité des applications et la souveraineté des données. »

Une dizaine de fournisseurs américains et français

Faisant sauter le verrou technique, la plateforme SaaS dédiée permet aussi, outre l'aspect multicloud, de pouvoir mixer les ressources sur le cloud public avec des ressources privées appartenant à l'entreprise via ses propres serveurs hébergés dans ses locaux ou dans des data-centers de proximité.

« A partir d'une même interface, l'entreprise peut choisir comment répartir ses ressources informatiques, complète Nicolas Martinez. Aujourd'hui compatible avec huit fournisseurs cloud - AWS, Scaleway, Google Cloud, Azur, OVH... -, notre solution orchestre le déploiement automatique des applications de nos clients. L'entreprise garde une visibilité complète et peut facilement piloter ou analyser ses comptes de facturation. »

Une ambition internationale

Pour développer sa solution, LayerOps a déjà investi 500.000 euros (autofinancés via sa holding) et compte sur un retour d'investissement grâce à un système d'abonnement : un premier palier (400 euros par mois) permet de piloter jusqu'à vingt serveurs, avec un nombre illimité d'applications et d'utilisateurs.

Dans son viseur : des agences web, des développeurs, des ESN ou des grands groupes ayant besoin de résilience pour héberger et sécuriser leurs applications.

« VivaTech devrait nous offrir une belle visibilité, projette le CEO de LayerOps. Nous misons beaucoup sur la création d'un écosystème parmi les fournisseurs cloud ainsi que sur des partenariats avec des éditeurs de logiciels. Notre marché est international. »

La startup, qui recrute deux développeurs, devrait lancer, d'ici la fin de l'année, une SaaS grand public.

