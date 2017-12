Le projet du Conservatoire à rayonnement régional dévoilé

En septembre 2020, les élèves du Conservatoire de Montpellier Méditerranée Métropole feront leur rentrée dans un espace flambant neuf, aménagé en plein cœur du quartier Boutonnet, sur l'emplacement de l'ancienne maternité Grasset. Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de la Métropole, a fait la présentation du futur établissement le 6 décembre.

C'est donc un projet de réhabilitation urbaine, avec une desserte tramway déjà existante, qui a été choisi pour installer le Conservatoire à rayonnement régional (CRR), ainsi labellisé depuis 2007.

La réhabilitation et l'extension de l'ancienne maternité Grasset, propriété de la Métropole depuis son rachat au CHRU le 30 octobre dernier (2,5 M€), ont été confiées au groupement Architecture-Studio (Paris) / MDR (Montpellier) suite à une mise en concurrence.

Le projet prévoit de conserver une partie des anciens bâtiments, où seront hébergés les services administratifs et le centre de ressources, et de lui adjoindre un bâtiment résolument moderne, en verre.

« Je suis allé à Aubervilliers et Aix-en-Provence pour visiter leur conservatoire, et nous avons mis à plat les erreurs qui avaient été commises et qu'il ne fallait pas reproduire », rassure Bernard Travier, vice-président M3M, délégué à la culture.